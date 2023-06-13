Tak Mau Cepat Puas, Erling Haaland Berambisi Pertahankan Kesuksesan Manchester City ke Musim Depan

PENGGAWA bintang Manchester City, Erling Haaland, ogah cepat berpuas diri dengan kesuksesan timnya musim ini. Dia pun berambisi besar membawa Man City kembali berjaya di musim depan.

Diketahui, Man City sukses meraih treble winner di musim 2022-2023 ini. Gelar juara itu didapat dari ajang Liga Inggris, Piala FA, dan teranyar Liga Champions.

Di Liga Champions 2022-2023, gelar juara diraih Man City usai mengalahkan Inter Milan. Bermain di Ataturk Olympic Stadium, Turki, Minggu 11 Juni 2023, Man City menang dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Man City pada laga itu dicetak oleh Rodri. Tepatnya, gol itu dicetak Rodri di menit ke-68.