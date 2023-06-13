Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Tak Mau Cepat Puas, Erling Haaland Berambisi Pertahankan Kesuksesan Manchester City ke Musim Depan

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |04:28 WIB
Tak Mau Cepat Puas, Erling Haaland Berambisi Pertahankan Kesuksesan Manchester City ke Musim Depan
Erling Haaland bawa Manchester City juara Liga Champions 2022-2023. (Foto: Manchester City)
A
A
A

PENGGAWA bintang Manchester City, Erling Haaland, ogah cepat berpuas diri dengan kesuksesan timnya musim ini. Dia pun berambisi besar membawa Man City kembali berjaya di musim depan.

Diketahui, Man City sukses meraih treble winner di musim 2022-2023 ini. Gelar juara itu didapat dari ajang Liga Inggris, Piala FA, dan teranyar Liga Champions.

Erling Haaland

Di Liga Champions 2022-2023, gelar juara diraih Man City usai mengalahkan Inter Milan. Bermain di Ataturk Olympic Stadium, Turki, Minggu 11 Juni 2023, Man City menang dengan skor 1-0.

Gol semata wayang Man City pada laga itu dicetak oleh Rodri. Tepatnya, gol itu dicetak Rodri di menit ke-68.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/261/2946456/kaleidoskop-2023-jalan-mulus-si-pungguk-manchester-city-meraih-bulan-biru-di-liga-champions-2023-2024-wwvFG7SdyO.jpg
Kaleidoskop 2023: Jalan Mulus si Pungguk Manchester City Meraih Bulan Biru di Liga Champions 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/261/2837247/rekan-cristiano-ronaldo-kritik-penampilan-manchester-city-dan-inter-milan-di-final-liga-champions-2022-2023-zMYcmkKweu.JPG
Rekan Cristiano Ronaldo Kritik Penampilan Manchester City dan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835997/5-calon-kuat-juara-liga-champions-2023-2024-nomor-1-menggila-musim-lalu-zT8m6GfldP.jpg
5 Calon Kuat Juara Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Menggila Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/261/2835737/terungkap-ini-perkataan-pep-guardiola-kepada-kevin-de-bruyne-saat-berpelukan-usai-bawa-manchester-city-juara-liga-champions-2022-2023-NRM9Qmschr.jpg
Terungkap! Ini Perkataan Pep Guardiola kepada Kevin De Bruyne saat Berpelukan Usai Bawa Manchester City Juara Liga Champions 2022-2023
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.jpg
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/winger_muda_atalanta_marco_palestra_foto_ig_ma.jpg
Empat Wonderkid Masuk Radar Inter Milan, Salah Satunya Penerus Dumfries 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement