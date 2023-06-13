Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Puja-puji Erling Haaland kepada Guardiola Usai Manchester City Raih Treble Winner: Bekerja dengannya Sangat Istimewa!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:04 WIB
Puja-puji Erling Haaland kepada Guardiola Usai Manchester City Raih Treble Winner: Bekerja dengannya Sangat Istimewa!
Erling Haaland kala berlaga bersama Manchester City. (Foto: Reuters)
MANCHESTER – Pemain bintang Manchester City, Erling Haaland, memuji setinggi langit sang pelatih, Josep Guardiola. Baginya, bekerja dengan Guardiola sangatlah istimewa karena bisa membawanya meraih kesuksesan besar.

Puja-puji Haaland kepada Guardiola ini disampaikan usai memastikan Man City meraih treble winner musim ini. Tiga gelar juara itu didapat dari ajang Liga Inggri, Piala FA, dan teranyar Liga Champions 2022-2023.

Erling Haaland

"Ini pertandingan (final Liga Champions) yang sangat besar, tekanannya luar biasa, Anda semua tahu itu. Bekerja dengan Pep benar-benar istimewa,” ujar Haaland, dilansir dari ANTARA, Selasa (13/6/2023).

"Untuk dilatih olehnya setiap hari, pelatih terbaik di dunia, ini adalah tempat yang bagus,” lanjutnya.

Haaland sendiri mengaku mendapat banyak bantuan dari Guardiola sejak datang ke Man City pada musim panas 2022. Tak ayal, dia bisa menorehkan penampilan ciamik pada musim pertamanya di Man City.

“Kami memiliki hubungan yang baik dan dia banyak membantu saya. Saya berharap dapat terus berkembang. Saya masih muda, saya memiliki banyak tahun tersisa,” jelas Haaland.

