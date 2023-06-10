Henhen Herdiana Beberkan Ambisinya Usai Jadi Pemain Anyar Dewa United Jelang Liga 1 2023-2024

HENHEN Herdiana beberkan ambisinya usai jadi pemain anyar Dewa United jelang Liga 1 2023-2024. Dia berambisi untuk memberikan performa terbaiknya untuk tim berjuluk Tangsel Warrior itu.

Sebagaimana diketahui, Henhen Herdiana resmi bergabung dengan Dewa United. Dia dipinjamkan dari Persib Bandung selama satu musim untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.

Keputusan yang diambil Henhen Herdiana untuk hengkang dari Persib Bandung diyakini untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Pasalnya, sejak Persib Bandung ditangani Luis Milla, dia jarang sekali bermain.

Oleh sebab itu, Henhen Herdiana berambisi untuk memberikan performa terbaiknya untuk Dewa United. Pemain kelahiran 10 September 1995 itu bertekad untuk bekerja keras dan menjadi pemain inti Tangsel Warrior.

"Henhen bakal memberikan terbaik untuk tim ini dan bekerja keras tentunya. Buat saya sendiri juga bisa tampil lebih baik lagi agar nantinya dengan kerja sama tim ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dengan semangat juang dan mental,” kata Henhen dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Selain itu, Henhen Herdiana juga bicara terkait persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama Dewa United. Dia justru menilai seluruh pemain akan saling mendukung satu sama lain.