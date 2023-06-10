Resmi Perkuat Persis Solo, Moussa Sidibe Berniat Bawa Laskar Sambernyawa Tembus 3 Besar Liga 1 2023-2024

SOLO - Pemain anyar Persis Solo, Moussa Sidibe percaya diri bisa membantu timnya bersinar di Liga 1 2023-2024. Ia bahkan menargetkan setidaknya tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu dapat finis di tiga besar pada akhir musim nanti.

Pada Liga 1 2022-2023, tim kebangganman Pasoepati itu tidak mampu bersaiang di papan atas klasemen. Sebab, Persis berada di posisi ke-10 dengan 44 poin.

Melihat kondisi itu, Moussa Sidibe mengatakan target tinggi memang dibutuhkan dalam mengarungi kompetisi. Hal itu akan punya semangat berlipat ganda dalam setiap laga.

"Tentunya saya berharap dapat menjalani musim yang baik bersama Persis. Semoga dapat menyelesaikan musim di top 3 atau bahkan menjadi juara," ucap Moussa Sidibe dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (10/6/2023).

Pemain berpaspor Mali dan Spanyol itu mengatakan sudah punya gambaran terkait kondisi tim Persis. Dia menilai tim itu punya semangat juang tinggi dan cukup kompak.