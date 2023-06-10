Gabung Liverpool, Target Utama Alexis Mac Allister Raih Gelar Liga Inggris 2023-2024

LIVERPOOL - Pemain anyar Liverpool, Alexis Mac Allister senang bisa menjadi bagian dari pasukan Jurgen Klopp. Ia pun siap membuat Liverpool tampil beringas di musim 2023-2024 mendatang, termasuk meraih gelar juara Liga Inggris.

Alexis mengatakan akan berusaha membawa Liverpool merebut juara dalam berbagai ajang yang diikuti. Namun, untuk Liga Champions belum bisa untuk musim depan karena Liverpool tidak berlaga di ajang tersebut.

"Nah, memenangkan trofi, itulah tujuannya. Tidak masalah yang mana. Tentu saja setiap pemain ingin menjuarai Liga Champions dan Liga Inggris," ucap Alexis dilansir dari laman Liverpool, Sabtu (10/6/2023).

Pada musim 2022-2023, The Reds -julukan Liverpool- bisa dikatakan terpuruk. Sebab, tim itu terlempar dalam perebutan gelar juara dan tidak masuk zona Liga Champions karena bertengger di posisi kelima.

Pemain Timnas Argentina tersebut juga mengatakan tantangan saat ini buatnya adalah proses adaptasi. Namun, kondisi itu harus dilalui agar peranannya bisa sesuai skema tim.