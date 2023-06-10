Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gabung Liverpool, Target Utama Alexis Mac Allister Raih Gelar Liga Inggris 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |04:01 WIB
Gabung Liverpool, Target Utama Alexis Mac Allister Raih Gelar Liga Inggris 2023-2024
Pemain anyar Liverpool, Alexis Mac Allister. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
A
A
A

LIVERPOOL - Pemain anyar Liverpool, Alexis Mac Allister senang bisa menjadi bagian dari pasukan Jurgen Klopp. Ia pun siap membuat Liverpool tampil beringas di musim 2023-2024 mendatang, termasuk meraih gelar juara Liga Inggris.

Alexis mengatakan akan berusaha membawa Liverpool merebut juara dalam berbagai ajang yang diikuti. Namun, untuk Liga Champions belum bisa untuk musim depan karena Liverpool tidak berlaga di ajang tersebut.

"Nah, memenangkan trofi, itulah tujuannya. Tidak masalah yang mana. Tentu saja setiap pemain ingin menjuarai Liga Champions dan Liga Inggris," ucap Alexis dilansir dari laman Liverpool, Sabtu (10/6/2023).

Alexis Mac Allister

Pada musim 2022-2023, The Reds -julukan Liverpool- bisa dikatakan terpuruk. Sebab, tim itu terlempar dalam perebutan gelar juara dan tidak masuk zona Liga Champions karena bertengger di posisi kelima.

Pemain Timnas Argentina tersebut juga mengatakan tantangan saat ini buatnya adalah proses adaptasi. Namun, kondisi itu harus dilalui agar peranannya bisa sesuai skema tim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/25/11/1659945/cristiano-ronaldo-borong-2-vila-di-pulau-tersembunyi-hanya-bisa-diakses-pesawat-amfibi-hyc.jpg
Cristiano Ronaldo Borong 2 Vila di Pulau Tersembunyi, Hanya Bisa Diakses Pesawat Amfibi!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/03/02/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam.jpg
Persib vs PSM! Teja Paku Alam Pasang Alarm Fokus Demi Kejar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement