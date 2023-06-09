Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Diincar Manchester United hingga Arsenal, Begini Kata Declan Rice soal Masa Depannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |00:07 WIB
Diincar Manchester United hingga Arsenal, Begini Kata Declan Rice soal Masa Depannya
Declan Rice bawa West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

PRAHA – Gelandang West Ham United, Declan Rice, tengah dikaitkan dengan sejumlah tim top Eropa pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Di antaranya, ada Manchester United, Arsenal, dan juga Bayern Munich.

Mendengar kabar itu, Declan Rice akhirnya angkat bicara. Dia membicarakan masa depannya di dunia sepakbola usai mengantar West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

Declan Rice

Rice mengatakan tidak ingin memikirkan soal rumor yang beredar soal masa depannya saat ini. Pasalnya, pemain jebolan akademi Chelsea itu juga masih memiliki kontrak dengan West Ham, yakni sampai 2024.

Meski sudah banyak rumor yang beredar, Rice mengaku belum ada penawaran dari klub mana pun yang datanng kepadanya. Namun, dia tak menutup kemungkinan bisa meninggalkan West Ham ke depannya.

“Saat ini, ada banyak spekulasi tentang masa depan saya. Ada ketertarikan dari klub lain, tapi pada akhirnya saya masih memiliki sisa dua tahun di West Ham,” kata Rice, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

“Saya suka klub ini, saya senang bermain untuk klub ini. Belum ada apa-apa (penawaran). Fokus saya adalah bermain untuk West Ham saat ini,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/49/1659585/marc-marquez-sebut-dominasinya-di-motogp-2025-mustahil-terulang-gfa.webp
Marc Marquez Sebut Dominasinya di MotoGP 2025 Mustahil Terulang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/al_nassr_vs_al_zawraa_menjadi_laga_penentuan_grup.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Al Nassr vs Al Zawraa di AFC Champions League Two
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement