Diincar Manchester United hingga Arsenal, Begini Kata Declan Rice soal Masa Depannya

PRAHA – Gelandang West Ham United, Declan Rice, tengah dikaitkan dengan sejumlah tim top Eropa pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Di antaranya, ada Manchester United, Arsenal, dan juga Bayern Munich.

Mendengar kabar itu, Declan Rice akhirnya angkat bicara. Dia membicarakan masa depannya di dunia sepakbola usai mengantar West Ham United juara Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

Rice mengatakan tidak ingin memikirkan soal rumor yang beredar soal masa depannya saat ini. Pasalnya, pemain jebolan akademi Chelsea itu juga masih memiliki kontrak dengan West Ham, yakni sampai 2024.

Meski sudah banyak rumor yang beredar, Rice mengaku belum ada penawaran dari klub mana pun yang datanng kepadanya. Namun, dia tak menutup kemungkinan bisa meninggalkan West Ham ke depannya.

“Saat ini, ada banyak spekulasi tentang masa depan saya. Ada ketertarikan dari klub lain, tapi pada akhirnya saya masih memiliki sisa dua tahun di West Ham,” kata Rice, dilansir dari BBC, Jumat (9/6/2023).

“Saya suka klub ini, saya senang bermain untuk klub ini. Belum ada apa-apa (penawaran). Fokus saya adalah bermain untuk West Ham saat ini,” sambungnya.