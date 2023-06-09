Manchester City Ogah Remehkan Inter Milan di Final Liga Champions 2022-2023, John Stones: Mereka Bukan Tim Underdog!

MANCHESTER – Bek Manchester City, John Stones, menatap laga kontra Inter Milan di final Liga Champions 2022-2023. Dia pun ogah memandang remeh lawan karena menurutnya Inter Milan bukanlah tim underdog atau kuda hitam.

Jelang laga final Liga Champions, tal sedikit juga publik yang menganggap Inter Milan sebagai tim kuda hitam. Akan tetapi, Stones tidak sepakat dengan pendapat tersebut.

John Stones menaruh rasa hormat yang tinggi kepada tim asal Italia tersebut. Tak ayal, dia merasa timnya perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa meladeni permainan Inter Milan di final nanti.

“Kami, sebagai tim, tidak menganggap Inter underdog. Kami menghormati setiap tim. Saya pikir itu lebih merupakan sesuatu yang dikatakan orang dari luar,” kata Stones, dilansir dari Sempre Inter, Jumat (9/6/2023).

“Saya tentu tidak berpikir demikian, karena saya memberi semua orang rasa hormat yang pantas mereka terima,” sambungnya.

Meski begitu, Stones menilai Man City juga punya kedalaman skuad yang baik. Namun menurutnya, itu semua akan tidak bernilai jika para pemain hanya menonjolkan kualitas individunya masing-masing. Karena itu, Stones mengingatkan rekan-rekannya untuk bermain solid.

“Saya cukup sadar betapa kuatnya tim saya, dan bahwa kami bisa menang dengan bermain sebagai sebuah tim,” jelas Stones.