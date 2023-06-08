Advertisement
Lautaro Martinez Tebar Ancaman ke Manchester City, Pede Inter Milan Bakal Juara Liga Champions 2022-2023?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:00 WIB
Lautaro Martinez Tebar Ancaman ke Manchester City, Pede Inter Milan Bakal Juara Liga Champions 2022-2023?
Penyerang Inter Milan Lautaro Martinez tebar ancaman ke Manchester City jelang final Liga Champions 2022-2023 (Foto: Reuters)
PENYERANG Inter Milan, Lautaro Martinez tebar ancaman ke Manchester City jelang bentrok di final Liga Champions 2022-2023. Martinez mengatakan jika seluruh penggawa Nerazzurri -julukan Inter Milan- siap melakukan segala cara guna meraih gelar Liga Champions musim ini.

Sebagaimana diketahui, Inter Milan bakal menghadapi Manchester City di final Liga Champions 2022-2023. Laga tersebut akan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium, Turki, Minggu (11/6/2023) pukul 02.00 WIB.

Inter Milan

Laga tersebut akan sangat penting bagi kedua tim. Di sisi Inter Milan, mereka memiliki ambisi besar untuk meraih trofi Liga Champions musim ini mengingat terakhir kali tim asuhan Simone Inzaghi itu membawa pulang gelar tersebut pada 2010 silam.

Sementara di sisi Manchester City, mereka memiliki kans untuk mengangkat trofi Liga Champions pertama kali dalam sejarah. Tak hanya itu, The Citizens -julukan Manchester City- juga berpeluang meraih treble winner yang mana sebelumnya sudah mengantongi gelar Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023.

Jika dilihat dari segi komposisi tim, Manchester City jauh lebih diunggulkan ketimbang Inter Milan. Meski demikian, Lautaro Martinez justru tidak gentar dan melancarkan ancaman ke The Citizens.

“Kami menghormati City, yang memiliki pemain hebat. Tapi kami tahu mereka juga menghormati kami, mereka akan khawatir tentang apa yang bisa kami lakukan,” kata Martinez, dilansir dari Sempre Inter, Rabu (7/6/2023).

