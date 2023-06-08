Berani Taruhan Sampai Rp31 Juta, Adriano Yakin Inter Milan Jadi Juara Liga Champions 2022-2023

MANTAN pemain Timnas Brasil, Adriano, sangat optimistis eks timnya, Inter Milan, bisa juara Liga Champions 2022-2023. Bahkan, dia sampai berani bertaruh besar untuk menjagokan Inter Milan mengalahkan Manchester City di babak final itu.

Ya, Inter Milan tinggal selangkah lagi untuk merebut gelar juara Liga Champions 2022-2023. Mereka hanya perlu melawan Manchester City untuk bisa menjadi juara di babak final.

Laga final Liga Champions 2022-2023 sendiri akan dihelat di Stadion Ataturk, Istanbul, Turki, pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 WIB. The Citizens -julukan Man City- sendiri sebenarnya jauh lebih difavoritkan untuk keluar sebagai juara Liga Champions musim ini.

Pasalnya, pasukan Josep Guardiola itu tampil begitu tangguh di musim ini. Terbukti, Man City sudah meraih 2 gelar juara, yakni dari ajang Liga Inggris dan Piala FA 2022-2023.

Prestasi manis itu pun membuktikan Man City memiliki kedalaman skuad yang dihuni sederet nama bintang pada masing-masing lininya. Tak ayal, Man City dinilai berpeluang meraih treble winner di musim ini dengan menjuarai Liga Champions.

Meski demikian, Adriano tidak yakin Man City akan keluar sebagai juara Liga Champions musim ini. Pria berusia 41 tahun itu tetap setia mendukung tim tercintanya, Inter Milan, untuk merebut kembali trofi Liga Champions.