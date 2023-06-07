Barcelona Ketar-ketir, Manchester United Ikut Buru Tanda Tangan Sofyan Amrabat

MANCHESTER United saingi Barcelona buru tanda tangan bintang Timnas Maroko Sofyan Amrabat. Upaya Si Setan Merah – julukan Manchester United – kabarnya meningkat belakangan.

Sofyan Amrabat mencuri perhatian berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2022 lalu. Dia merupakan salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Timnas Maroko mencapai babak semifinal turnamen tersebut.

Barcelona telah dikaitkan dengan gelandang kepunyaan Fiorentina tersebut sejak Januari lalu. Namun demikian, tidak ada kesepakatan yang terlaksana karena Fiorentina ogah melepas pemain di pertengahan musim.

Kini, karena musim sudah usai, Fiorentina mungkin akan terbuka untuk melepas Amrabat di bursa transfer musim panas. Barcelona diperkirakan masih berminat kepadanya.

Terlebih, La Blaugrana – julukan Barcelona – memerlukan seorang gelandang bertahan baru seiring dengan kepergian Sergio Busquets. Namun demikian, upaya Barcelona tidak akan mudah.