Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Barcelona Ketar-ketir, Manchester United Ikut Buru Tanda Tangan Sofyan Amrabat

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |04:00 WIB
Barcelona Ketar-ketir, Manchester United Ikut Buru Tanda Tangan Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat diperebutkan oleh Manchester United dan Barcelona (Foto: REUTERS)
A
A
A

MANCHESTER United saingi Barcelona buru tanda tangan bintang Timnas Maroko Sofyan Amrabat. Upaya Si Setan Merah – julukan Manchester United – kabarnya meningkat belakangan.

Sofyan Amrabat mencuri perhatian berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2022 lalu. Dia merupakan salah satu pemain kunci di balik keberhasilan Timnas Maroko mencapai babak semifinal turnamen tersebut.

Sofyan Amrabat

Barcelona telah dikaitkan dengan gelandang kepunyaan Fiorentina tersebut sejak Januari lalu. Namun demikian, tidak ada kesepakatan yang terlaksana karena Fiorentina ogah melepas pemain di pertengahan musim.

Kini, karena musim sudah usai, Fiorentina mungkin akan terbuka untuk melepas Amrabat di bursa transfer musim panas. Barcelona diperkirakan masih berminat kepadanya.

Terlebih, La Blaugrana – julukan Barcelona – memerlukan seorang gelandang bertahan baru seiring dengan kepergian Sergio Busquets. Namun demikian, upaya Barcelona tidak akan mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658661/pelatih-skateboard-malaysia-ungkap-alasan-peluk-basral-graito-usai-raih-emas-sea-games-2025-xzv.webp
Pelatih Skateboard Malaysia Ungkap Alasan Peluk Basral Graito usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/ester_nurumi_tri_wardoyo.jpg
Daniel Marthin dan Ester Nurumi Beri Kabar Baik untuk Badminton Lovers Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement