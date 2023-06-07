Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Cedera Parah, Tammy Abraham Dipastikan Takkan Tinggalkan AS Roma di Bursa Transfer Musim Panas 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |02:00 WIB
Cedera Parah, Tammy Abraham Dipastikan Takkan Tinggalkan AS Roma di Bursa Transfer Musim Panas 2023
Tammy Abraham dipastikan takkan tinggalkan AS Roma (Foto: REUTERS)
A
A
A

CEDERA parah, Tammy Abraham dipastikan takkan tinggalkan AS Roma di bursa transfer musim panas 2023. Sang striker berkebangsaan Inggris mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) pada laga penutup musim.

I Giallorossi – julukan AS Roma – memainkan laga terakhirnya di musim ini dengan menghadapi Spezia pada Senin 5 Juni 2023 dini hari WIB lalu. Mereka sukses menang 2-1 yang memastikan kelolosan ke Liga Eropa 2023-2024 selagi mengirim Juventus ke Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Tammy Abraham

Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan cedera Tammy Abraham. Sang striker berusia 25 tahun terpaksa meninggalkan lapangan ketika laga baru bergulir 16 menit.

Abraham mengalami insiden dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Ethan Ampadu. Insiden tersebut berujung vonis cedera ACL, salah satu cedera paling menakutkan bagi pesepakbola.

Dilansir dari Football-Italia, cedera ini membuat Abraham akan menepi selama delapan atau sembilan bulan ke depan. Itu berarti Abraham diharapkan absen hingga Maret 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658837/dukungan-penuh-presiden-berbuah-hasil-manis-di-sea-games-2025-vdc.webp
Dukungan Penuh Presiden Berbuah Hasil Manis di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/nazriel_alfaro_syahdan_kanan_bersama_ibunda_terc.jpg
Hari Ibu 2025, Nazriel Alfaro Persembahkan Perjalanan Kariernya di Persib untuk Mama Tercinta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement