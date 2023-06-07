Cedera Parah, Tammy Abraham Dipastikan Takkan Tinggalkan AS Roma di Bursa Transfer Musim Panas 2023

CEDERA parah, Tammy Abraham dipastikan takkan tinggalkan AS Roma di bursa transfer musim panas 2023. Sang striker berkebangsaan Inggris mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL) pada laga penutup musim.

I Giallorossi – julukan AS Roma – memainkan laga terakhirnya di musim ini dengan menghadapi Spezia pada Senin 5 Juni 2023 dini hari WIB lalu. Mereka sukses menang 2-1 yang memastikan kelolosan ke Liga Eropa 2023-2024 selagi mengirim Juventus ke Liga Konferensi Eropa 2023-2024.

Namun, kemenangan itu harus dibayar dengan cedera Tammy Abraham. Sang striker berusia 25 tahun terpaksa meninggalkan lapangan ketika laga baru bergulir 16 menit.

Abraham mengalami insiden dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Ethan Ampadu. Insiden tersebut berujung vonis cedera ACL, salah satu cedera paling menakutkan bagi pesepakbola.

Dilansir dari Football-Italia, cedera ini membuat Abraham akan menepi selama delapan atau sembilan bulan ke depan. Itu berarti Abraham diharapkan absen hingga Maret 2024 mendatang.