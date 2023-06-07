Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Susun Rencana untuk Barcelona di Bursa Transfer Musim Panas 2023, Banjir Kejutan?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |04:02 WIB
Xavi Hernandez Susun Rencana untuk Barcelona di Bursa Transfer Musim Panas 2023, Banjir Kejutan?
Xavi Hernandez susun rencana untuk Barcelona di bursa transfer musim panas 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

XAVI Hernandez susun rencana untuk Barcelona di bursa transfer musim panas 2023. Akankah ada kejutan nantinya?

Sebagaimana diketahui, Barcelona berhasil mengunci gelar juara Liga Spanyol 2022-2023. Hal itu tak terlepas dari tangan dingin Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez

Blaugrana (julukan Barcelona) unggul atas rival abadinya, Real Madrid. Barcelona sukses menduduki peringkat pertama klasemen akhir Liga Spanyol 2022-2023 dengan koleksi 88 poin, unggul 10 angka dari Real Madrid.

Namun demikian, Barcelona bakal kehilangan sejumlah pilarnya, yang turut membantu kesuksesan tim juara Liga Spanyol musim ini. Jordi Alba dan Sergio Busquets jadi dua pemain Barcelona, yang dipastikan hengkang dari Camp Nou.

Keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrkanya bersama Barcelona. Kehilangan dua pilar, praktis membuat Xavi Hernandez putar otak.

Xavi Hernandez pun mengatakan pekan ini jadi kunci utama dalam menyusun strategi untuk bursa transfer musim panas 2023. Terlepas dari berhasil atau tidaknya strategi tersebut.

Halaman:
1 2
      
