HOME BOLA LIGA SPANYOL

Resmi Pensiun, Joaquin Sanchez Beri Pesan Menyentuh kepada Publik Real Betis

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |00:04 WIB
Resmi Pensiun, Joaquin Sanchez Beri Pesan Menyentuh kepada Publik Real Betis
Joaquin Sanchez resmi gantung sepatu sebagai pesepakbola profesional (Foto: Instagram/Real Betis)
JOAQUIN Sanchez resmi umumkan pensiun sebagai pesepakbola profesional. Itu ditandai dengan laga terakhirnya bersama Real Betis saat bersua Valencia di pekan ke-38 Liga Spanyol 2022-2023, Senin 5 Juni 2023.

Dirinya gantung sepatu di usianya yang ke-41 tahun. Usai memutuskan pensiun, Joaquin mengucapkan salam perpisahan. Dirinya sangat emosional saat memberikan salam perpisahan kepada publik Real Betis.

Joaquin Sanchez

“Semuanya berjalan lebih baik dari yang pernah saya harapkan. Mimpi yang menjadi kenyataan,” ucapnya dikutip dari rilis resmi LaLiga.

“Saya berada di rumah dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya, keluarga saya, Beticos. Saya tidak bisa meminta lebih,” timpalnya.

Joaquín sendiri memutuskan pensiun setelah melakoni laga ke-622 di kasta tertinggi Liga Spanyol. Itu berarti ia menyamai rekor Andoni Zubizarreta sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Liga 1 Spanyol.

Setelah 23 musim sebagai pemain profesional dan dengan hampir 1.000 pertandingan, Joaquin sudah pernah memperkuat sejumlah di Liga Spanyol. Selain Real Betis ia pernah membela Valencia dan Malaga.

