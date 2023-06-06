Rahmad Darmawan Puji Bagus Kahfi Selama Pemusatan Latihan Barito Putera: Dia Cepat Beradaptasi!

PELATIH Barito Putera, Rahmad Darmawan memberi pujian kepada pemain anyarnya, Bagus Kahfi. Menurut pelatih yang akrab disapa Coach RD itu, Bagus Kahfi bisa beradaptasi cepat dengan rekan setimnya,

“Kita lihat Bagus (Kahfi) tidak terlalu lama untuk beradaptasi dengan pemain yang lain karena Bagus sudah lama (penah) menghuni skuad Barito (Putera) di kelompok usia,” kata Rahmad dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

“Tapi ketika masuk di kelompok senior, saya lihat dia cepat sekali berbaur dan mengembangkan kemampuannya,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Bagus Kahfi akhirnya kembali merumput di Indonesia setelah berpetualang di Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu diketahui sempat berseragam Jong FC Utrecht U-21 (Belanda), dan Asteras Tripolis (Yunani).

Sayangnya, Bagus tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain karena kerap dibekap cedera. Penyerang kelahiran Magelang, Jawa Tengah itupun kembali merapat ke klub lamanya Barito Putera.

Bagus sudah mengikuti pemusatan latihan Laskar Antasari -julukan Barito Putera- di Yogyakarta. Rahmad menilai, Bagus mampu beradaptasi dengan baik selama pemusatan latihan itu. Menurut RD, Bagus mampu mengimbangi permainan para pemain senior.