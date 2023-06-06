Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rahmad Darmawan Puji Bagus Kahfi Selama Pemusatan Latihan Barito Putera: Dia Cepat Beradaptasi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |01:04 WIB
Rahmad Darmawan Puji Bagus Kahfi Selama Pemusatan Latihan Barito Putera: Dia Cepat Beradaptasi!
Bagus Kahfir (rompi oranye) saat ikuti pemusatan latihan Barito Putera jelang Liga 1 2023-2024 (Foto: PT LIB)
A
A
A

PELATIH Barito Putera, Rahmad Darmawan memberi pujian kepada pemain anyarnya, Bagus Kahfi. Menurut pelatih yang akrab disapa Coach RD itu, Bagus Kahfi bisa beradaptasi cepat dengan rekan setimnya,

“Kita lihat Bagus (Kahfi) tidak terlalu lama untuk beradaptasi dengan pemain yang lain karena Bagus sudah lama (penah) menghuni skuad Barito (Putera) di kelompok usia,” kata Rahmad dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

Rahmad Darmawan

“Tapi ketika masuk di kelompok senior, saya lihat dia cepat sekali berbaur dan mengembangkan kemampuannya,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Bagus Kahfi akhirnya kembali merumput di Indonesia setelah berpetualang di Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu diketahui sempat berseragam Jong FC Utrecht U-21 (Belanda), dan Asteras Tripolis (Yunani).

Sayangnya, Bagus tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain karena kerap dibekap cedera. Penyerang kelahiran Magelang, Jawa Tengah itupun kembali merapat ke klub lamanya Barito Putera.

Bagus sudah mengikuti pemusatan latihan Laskar Antasari -julukan Barito Putera- di Yogyakarta. Rahmad menilai, Bagus mampu beradaptasi dengan baik selama pemusatan latihan itu. Menurut RD, Bagus mampu mengimbangi permainan para pemain senior.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658577/gabungkan-olahraga-dan-hiburan-brothersphere-bakal-digelar-di-jakarta-xlp.webp
Gabungkan Olahraga dan Hiburan, Brothersphere Bakal Digelar di Jakarta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/malut_united.jpg
Drama VAR di Parepare! Gol Kilat David Da Silva Antar Malut United Taklukkan PSM Makassar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement