HOME BOLA LIGA SPANYOL

Penyebab Real Madrid Tak Tampil Seganas Musim Lalu Dibeberkan Carlo Ancelotti

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:00 WIB
Penyebab Real Madrid Tak Tampil Seganas Musim Lalu Dibeberkan Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti sebut Real Madrid hadapi masalah konsistensi di musim ini (Foto: REUTERS)
A
A
A

PENYEBAB Real Madrid tak tampil seganas musim lalu dibeberkan pelatih Carlo Ancelotti. Menurut sang pelatih asal Italia, Real Madrid kehilangan konsistensi di musim ini meski memiliki skuad yang lebih kuat dibandingkan musim sebelumnya.

Los Blancos – julukan Real Madrid – finis di posisi kedua Liga Spanyol 2022-2023 setelah hasil imbang 1-1 kontra Athletic Bilbao, Minggu 4 Juni 2023. Mereka harus puas kehilangan gelar setelah tertinggal 10 poin dari Barcelona.

Real Madrid

Carlo Ancelotti mengatakan bahwa kehilangan konsistensi di musim ini menyebabkan Real Madrid gagal mempertahankan gelar juaranya. Selain itu, sejumlah kompetisi di luar liga membuat Real Madrid kewalahan.

"Kami kurang kompetitif di liga (Spanyol). Kami memiliki skuad yang lebih kuat dari musim lalu, tetapi kami kurang konsisten. Ini adalah musim yang sangat menuntut dengan Piala Super Spanyol di bulan Januari, Piala Dunia Antarklub bulan Februari, perebutan gelar liga,” kata Ancelotti dikutip dari laman resmi Real Madrid, Senin (5/6/2023).

“Semua ini membuat kami kehilangan poin di liga,” sambungnya.

