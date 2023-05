BARCELONA – Tekad Barcelona memulangkan Lionel Messi ke Camp Nou tampaknya cukup serius. Pasalnya dilaporkan Barcelona rela bekerjasama dengan klub lain, yakni Inter Miami untuk bisa benar-benar merekrut kembali Messi.

Barcelona memiliki keinginan untuk kembali memboyong Messi untuk berseragam Blaugrana musim depan. Namun, mereka menemui kesulitan karena masalah finansial yang dihadapi klub asuhan Xavi Hernandez tersebut.

Karena alasan tersebut, Barcelona dikabarkan berusaha untuk bekerjasama dengan klub Amerika Selatan agar pemain berjuluk La Pulga itu bisa kembali setidaknya untuk satu musim. Media Prancis, LEquipe, mengungkapkan bahwa kerjasama tersebut ialah dengan cara Inter Miami akan memboyong Messi untuk kemudian dipinjamkan ke Barcelona selama enam hingga 18 bulan.

"Kesepakatan tersebut ialah Inter Miami akan mendatangkan Messi ke klubnya, tetapi kemudian dia akan dipinjamkan ke Barcelona selama enam sampai 18 bulan," tulis LEquipe dikutip dari Four Four Two, Kamis (1/6/2923).

"Itu akan membantu Barcelona untuk menghindari batasan pembelian pemain baru dengan kontrak yang besar," tambah pernyataan media tersebut.

Saat ini, kontrak Messi bersama Paris Saint-Germain (PSG) juga akan habis pada akhir Juni 2023. Baik dirinya dan pihak klub juga sudah mengumumkan bahwa kontrak tersebut tidak akan diperpanjang. BACA JUGA: Tinggalkan Juventus, Angel Di Maria Balik ke Benfica atau Susul Lionel Messi ke Arab Saudi? Beberapa klub di dunia pun dikabarkan telah berusaha untuk memakai jasa juara Piala Dunia 2023 itu untuk musim depan. Sebut saja di antaranya ialah Barcelona, Inter Miami, Chelsea, dan juga Al Hilal. Klub Arab Saudi Al Hilal bahkan dirumorkan sudah mencapai kesepakatan untuk memboyong penyerang 35 tahun tersebut. Tidak tanggung-tanggung, klub tersebut dikabarkan akan memberikan Messi 600 juta poundsterling atau setara dengan Rp 11 triliun.

