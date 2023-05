DAFTAR dua negara yang lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-20 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Israel U-20 dan Timnas Amerika Serikat U-20 dipastikan melenggang ke perempatfinal Piala Dunia U-20 2023.

Hal itu tak terlepas dari dua hasil pertandingan 16 besar Piala Dunia U-20 2023. Rabu (31/5/2023) dini hari WIB terdapat dua laga babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023.

Adapun dua laga itu mempertemukan Israel U-20 vs Uzbekistan U-20 dan Amerika Serikat U-20 vs Selandia Baru U-20. Amerika Serikat U-20 berhasil membantai Selandia Baru U-20 dengan skor 4-0.

Dominasi Amerika Serikat U-20 sudah terlihat sejak babak pertama. Mereka bisa mencuri gol via Owen Wolff pada menit ke-14.

Di babak kedua, Amerika Serikat U-20 kian menggila. Mereka sukses menceploskan tiga gol via Cade Cowell (61’), Justin Che (75’), dan Rokas Pukstas (82’).

Keberhasilan Amerika Serikat U-20, ternyata diikuti Israel U-20. Tim asuhan Ofir Haim menang tipis 1-0 atas Uzbekistan U-20.

Kemenangan Israel U-20 tercipta secara dramatis. Bagaimana tidak, gol penentu kemenangan Israel U-20 baru lahir pada menit ke-90+7 via Anan Khalaili. Atas kemenangan itu, Israel U-20 pun dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-20 2023.

Follow Berita Okezone di Google News

Praktis Israel U-20 dan Amerika Serikat U-20 jadi dua tim pertama yang genggam tiket delapan besar. Di perempatfinal, Israel U-20 akan menantang pemenang laga Brasil U-20 vs Tunisia U-20. Sedangkan Amerika Serikat U-20 menanti pemenang antara Gambia U-20 dan Uruguay U-20.

Sementara itu, babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023 masih berlanjut. Terdapat enam laga lain untuk menentukan tiket perempatfinal Piala Dunia U-20 2023.

Selain Brasil U-20 vs Tunisia U-20 dan Gambia U-20 vs Uruguay U-20, ada juga laga Kolombia U-20 vs Slovakia U-20, Inggris U-20 vs Italia U-20, Ekuador U-20 vs Korea Selatan U-20, serta Argentina U-20 vs Nigeria U-20.

Berikut 2 negara yang lolos ke perempatfinal Piala Dunia U-20 2023:

Amerika Serikat U-20

Israel U-20