GARA-gara belum move on, suporter Vietnam bongkar soal gol dari lemparan ke dalam Pratama Arhan di babak semifinal SEA Games 2023. Kekalahan dramatis Vietnam atas Timnas Indonesia U-22 di semifinal SEA Games 2023 tampaknya masih sangat membekas untuk suporter The Golden Star Warriors. Bagaimana tidak? Vietnam kalah dengan skor tipis 3-2 di menit-menit akhir.

Padahal, anak asuh Philippe Troussier kala itu tengah unggul jumlah pemain setelah Pratama Arhan di usir wasit. Dia menerima kartu kuning kedua pada menit ke-60.

Namun nahasnya lagi bagi Vietnam, sebelum gol injury time Timnas Indonesia U-22 yang dicetak gol Taufanny Muslihudin, Vietnam juga kebobolan melalui skema lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Bahkan tak hanya sekali, mereka kebobolan gol lewat skema itu sampai 2 kali.

Akibat kekalahan itu, Vietnam harus mengubur asa mereka untuk mempertahankan medali emas SEA Games. Pada akhirnya, prestasi sepakbola mereka di SEA Games tahun ini hanya mentok dengan meraih medali perunggu.

Usut punya usut, ternyata penurunan prestasi Timnas Vietnam U-22 masih belum diterima sepenuhnya oleh para suporter. Bahkan, para pendukung Vietnam mengungkit hal-hal yang menyebabkan mereka kalah.

Salah satunya adalah suporter Vietnam mengungkit proses terjadinya gol kedua Timnas Indonesia U-22 di semifinal. Gol itu pada awalnya merupakan skema lemparan ke dalam jarak jauh yang berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang.

Sayangnya, bola muntah hasil tepisan itu justru jatuh tepat di kaki Marselino Ferdinan yang langsung menyambutnya dengan sebuah tendangan. Tendangan itu kemudian membentur kaki Muhammad Ferrari yang membuat bola berbelok arah dan menjadi gol untuk Timnas Indonesia U-22.

Menurut suporter Vietnam, skema lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berujung gol itu merupakan sebuah gol kotor. Dalam laman grup Facebook We Are Asean Football, sebuah akun bernama Newcastle Fanzone in Vietnam mengunggah sebuah postingan yang menampakkan beberapa foto saat Pratama Arhan hendak melakukan lemparan ke dalam.

Dalam unggahan tersebut, dirinya mengklaim bahwa Arhan melakukan lemparan ke dalam di posisi 20 meter lebih jauh dari yang seharusnya.

“Di gol kedua Indonesia, pemain yang mengambil lemparan ke dalam bergerak 20 meter di sepanjang sisi lebih dekat ke kotak penalti Vietnam daripada yang seharusnya mereka miliki (di mana bola benar-benar keluar dari sisi). Gol yang kotor!” tulis Newcastle Fanzone in Vietnam.

Meski begitu, postingan tersebut dinilai perlu diragukan. Pasalnya, postingan tersebut tidak menyertakan video utuh momen tersebut dan hanya menyertakan kolase foto yang telah diedit sedemikian rupa untuk mendukung tudingan tersebut.

Melihat tudingan tersebut, hal ini seakan menunjukkan bahwa suporter Vietnam belum bisa move on dari kekalahan memalukan mereka dari Timnas Indonesia.