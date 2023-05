MEDIA Vietnam, The Thao 247, buat prediksi Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 di SEA Games 2023. Dalam prediksinya itu, The Thao 247 mengakui Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-22- unggul segala aspek dari Matahari Terbit Muda -julukan Timor Leste U-22!

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-22 dijadwalkan akan menghadapi Timor Leste U-22 pada lanjutan fase Grup A SEA Games 2023. Laga tersebut bakal dilangsungkan di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, pada Minggu 7 Mei 2023 pukul 16.00 WIB.

Andai bisa mengalahkan Matahari Terbit Muda, Timnas Indonesia U-22 dipastikan akan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Pasalnya, tim besutan Indra Sjafri itu sebelumnya telah memenangkan dua laga yakni menghantam Filipina 3-0 dan membantai Myanmar 5-0.

Dengan dua kemenangan tersebut, Timnas Indonesia U-22 memuncaki klasemen sementara Grup A SEA Games 2023 dengan 6 poin dari 2 laga. Garuda Muda unggul dua poin atas tuan rumah Kamboja di posisi kedua dengan 4 poin dari 2 laga.

Sementara itu, Timor Leste U-22 berada di posisi ketiga dengan 3 poin dari 3 laga. Poin itu didapat skuad Matahari Terbit Muda usai secara mengejutkan sukses melumat Filipina dengan skor 3-0.

Menariknya, media Vietnam yakni The Thao 247 membuat prediksi laga antara Timnas Indonesia U-22 vs Timor Leste U-22. The Thao 247 menyebut Garuda Muda akan menang mudah atas Timor Leste dan lolos ke babak berikutnya.

"Komen, prediksi skor U-22 Indonesia vs U-22 Timor Leste," judul artikel The Thao 247, dikutip Minggu (7/5/2023).

"Kemenangan lain melawan tim lemah Timor Leste akan membantu Indonesia U-22 dianggap lolos ke semifinal SEA Games ke-32," tambah media Vietnam itu. Bahkan, The Thao 247 mengakui bahwa Timnas Indonesia U-22 unggul semua aspek dari Timor Leste U-22. Sehingga, Marselino Ferdinan cs disebut akan mengalahkan Matahari Terbit Muda sekaligus memastikan lolos ke babak selanjutnya. "Di hadapan lawan (Timnas Indonesia U-22) yang unggul dalam segala aspek, sulit bagi Timor Timur untuk mengulang prestasi yang baru saja dilakukannya melawan Filipina. Dengan raihan 3 poin setelah 3 pertandingan, peluang tim ini untuk melanjutkan masih cukup kecil," tulis prediksi The Thao 247. BACA JUGA: Indra Sjafri Tak Pusingkan Gaya Bermain Keras Timor Leste, Pertanda Timnas Indonesia U-22 Bakal Menang Mudah? "Sementara itu, satu kemenangan lagi pasti akan membantu Indonesia U-22 segera memiliki tiket ke babak semifinal," tambahnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U-22 memang superior atas Timor Leste U-22 dari sejarah pertemuannya. Dari 5 pertemuan terakhir, Garuda Muda menang 4 kali atas Timor Leste U-22 dan satu sisanya berakhir imbang.

