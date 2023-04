LINK live streaming Timnas Kamboja U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Laga Timnas Kamboja U-22 vs Timnas Timor Leste U-22 dapat Anda saksikan secara gratis via streaming di RCTI+ pada Sabtu, 29 April 2023 mulai pukul 19.00 WIB.

Ya, SEA Games 2023 edisi ke-32 Kamboja sejatinya akan mulai digelar pada 5-17 Mei 2023. Namun, cabang olahraga (cabor) sepakbola akan memainkan pertandingan lebih dulu pada hari ini, Sabtu 29 April 2023.

Sebagai tuan rumah, Timnas Kamboja U-22 tergabung di Grup A pada SEA Games 2023 ini bersama Timnas Indonesia U-22, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Sedangkan Grup B, dihuni oleh Thailand, Vietnam, Malaysia, Laos, dan Singapura.

Untuk laga perdana SEA Games 2023 hari ini, sebanyak empat tim dari Grup A akan unjuk gigi, kecuali Myanmar. Ada dua laga seru yakni antara Timnas Indonesia U-22 vs Filipina dan Kamboja vs Timor Leste.

Laga Timnas Indonesia U-22 vs Filipina dijadwalkan berlangsung di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja, Sabtu (29/4/2023) pukul 16.00 WIB. Setelah laga tersebut, dilanjutkan laga Timnas Kamboja U-22 vs Timor Leste di stadion yang sama pada pukul 19.00 WIB.

Follow Berita Okezone di Google News

Baik Timnas Indonesia U-22 maupun Kamboja tentu sama-sama mengincar poin penuh di laga pembuka tersebut. Pasalnya, kedua tim ingin menjaga kans untuk lolos ke semifinal SEA Games 2023. Sebagai informasi, hanya juara grup dan runner-up grup yang berhak lolos ke semifinal. Sebagai tuan rumah, Kamboja mendapat keuntungan karena mendapat dukungan langsung dari publiknya sendiri. Namun, tim tuan rumah tak bisa memandang remeh Timor Leste yang bisa saja memberikan kejutan pada laga nanti. BACA JUGA: Timnas Indonesia U-22 vs Filipina, Saksikan Perjuangan Perdana Skuad Garuda di Cabor Sepakbola SEA Games 2023, Malam Ini, di iNews Sebab itu, sangat disayangkan jika Anda melewatkan duel antara Timnas Kamboja U-22 vs Timor Leste. Untuk menyaksikan laga tersebut, Anda bisa melakukannya dengan mudah cukup klik link di sini.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.