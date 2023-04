AS ROMA pastikan tiket semifinal Liga Eropa 2022-2023. Salah satu pemain AS Roma, Paulo Dybala sebut Jose Mourinho punya peran besar atas keberhasilan Giallorossi (julukan AS Roma).

"Kami semua memiliki keinginan untuk menang. Kami dilatih seorang pelatih dengan mentalitas yang luar biasa. Dia (Mourinho) memberi tahu kami bahwa ini akan menjadi pertandingan dan begitulah adanya,” ujar Paulo Dybala dilansir dari Tutto Mercato, Jumat (21/4/2023).

Untuk diketahui kembali, AS Roma baru menyingkirkan Feyenoord dari Liga Eropa 2022-2023. Kepastian itu, didapat AS Roma setelah membungkam Feyenoord 4-1 di leg II perempatfinal Liga Eropa 2022-2023, Jumat (21/4/2023) dini hari WIB.

Keempat gol AS Roma dicetak oleh Leonardo Spinazzola (60’), Paulo Dybala (89’), Stephen El Sharawy (101’), dan Lorenzo Pellegrini (109’). Sementara Feyenoord mencetak satu gol via Igor Paixao pada menit ke-80.

Berkat kemenangan itu, Giallorossi sukses unggul dengan agregat 4-2 atas Feyenoord. Keberhasilan itu disebut Paulo Dybala sebagai kesuksesan sebuah tim. Terlebih, AS Roma sempat tertinggal 0-1 di leg pertama dari Feyenoord.

“Mentalitasnya (Mourinho) mendorong kami. Dia tahu seperti apa pertandingannya. Saat dia harus mengubah tim, kami bermain lebih baik dan pantas menang,” imbuhnya.

Melangkah ke semifinal Liga Eropa 2022-2023 membuat Paulo Dybala merasa sangat senang. Meski begitu, ia tidak mau berpuas diri lebih dulu dan akan mengincar tempat di babak final. “Tim ini tahu apa artinya menang di Eropa, hanya ada beberapa pertandingan tersisa dan kami berharap untuk mencapai final,” tegasnya. BACA JUGA: Jelang AS Roma vs Feyenoord, Jose Mourinho Yakin Dukungan Fans di Stadion Olimpico Bakal Bantu Giallorossi Lolos ke Semifinal Sementara itu, di semifinal Liga Eropa 2022-2023, AS Roma bakal bersua Bayer Leverkusen. AS Roma lebih dulu menjamu Leverkusen pada 12 Mei 2023. Kemudian pada 19 Mei 2023, giliran Leverkusen, yang akan jadi tuan rumah.

