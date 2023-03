PELATIH Timnas Burundi, Etienne Ndayiragije, memuji habis-habisan skuad Timnas Indonesia. Etienne Ndayiragije menyampaikan pesan kepada para pemainnya, jika memberikan free kick atau corner kepada skuad Garuda, skuad asuhan Shin Tae-yong bakal “membunuh” mereka.

Laga Timnas Indonesia vs Burundi jilid II berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga pada Selasa, 28 Maret 2023 malam WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2

Timnas Indonesia unggul lebih dulu lewat sepakan Witan Sulaeman pada menit 61. Sayangnya, Burundi mampu membalikkan kedudukan via sundulan Saido Berahino (80') dan Abedi Bigirimana (90').

Beruntung, Timnas Indonesia sanggup menyamakan kedudukan lewat sundulan Jordi Amat di menit 90+4. Alhasil, skor akhir Timnas Indonesia vs Burundi adalah 2-2.

Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia tidak terkalahkan dari Burundi dalam dua laga. Sebelumnya, Skuad Garuda menang dengan skor 3-1, Sabtu 25 Maret 2023 malam WIB.

Kelar pertandingan, pelatih Timnas Burundi Etienne Ndayiragije tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Timnas Indonesia. Etienne Ndayiragije mengatakan Skuad Garuda mempunyai taktik yang bagus.

"Saya percaya jika Indonesia mendapatkan peluang yang kami dapatkan, mereka bisa lebih (mencetak gol yang lebih banyak). Tetapi, ini bagus untuk tim kami, kami sempat memimpin di menit 91-92, kemudian kami melawan strong team Indonesia," ujar Ndayiragije kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

"Mereka bekerja sebagai tim, mereka organisasinya bagus. free kick terakhir itu taktikal coach, mereka ambil dengan baik. Saya bilang ke tim kalau kalian kasih free kick atau corner, mereka akan 'membunuhmu', kemudian kita melakukan kesalahan," lanjutnya.

Walaupun gagal meraih kemenangan karena gol Jordi Amat di menit akhir, Etienne Ndayiragije tetap senang. Ia menuturkan, kedatangan timnya ke Indonesia bukan hanya untuk bertanding, melainkan belajar dan mencari pengalaman.

"Kami ke sini untuk belajar dan berkembang, saya bilang ke my boys to do your best," tutup Etienne Ndayiragije.