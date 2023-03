HASIL lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2024 semalam, Jumat, 24 Maret 2023 pukul 02.45 WIB akan dibahas dalam artikel ini. Di antaranya, Timnas Inggris sukses mempermalukan Italia, sementara Portugal berpesta gol ke gawang Liechtenstein.

Untuk diketahui, putaran final Piala Eropa 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang di Jerman. Terhitung, sekitar satu tahun lagi lagi kompetisi negara-negara Eropa itu bakal dimulai yang diikuti 24 tim.

Untuk itu, babak kualifikasi fase grup Piala Eropa 2024 telah dimulai pekan ini. Terdapat 53 negara Eropa mentas di babak kualifikasi Piala Eropa 2024 ini yang terbagi dalam 10 grup.

Sejumlah hasil pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2024 semalam, Jumat, 24 Maret 2023 pukul 02.45 WIB itu pun telah diketahui. Untuk laga pertama, Timnas Slovakia ditahan imbang 0-0 oleh Luksemburg pada laga Grup J yang berlangsung di Stadion Stadion Antona Malatinskeho, Slovakia.

Sementara itu, Timnas Inggris berhasil mempermalukan Italia dengan skor tipis 2-1 di laga Grup C. Laga yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli, Italia, itu diwarnai kartu merah pemain Inggris yakni Luke Shaw.

Meski begitu, The Three Lions-julukan Timnas Inggris- berhasil menaklukkan tuan rumah berkat gol Declan Rice dan Harry Kane. Sedangkan Gli Azzurri-julukan Timnas Italia- hanya mampu mencetak satu gol via Retegui.

Follow Berita Okezone di Google News

Di laga lain, Denmark berhasil mencukur Finlandia dengan skor 3-1 Finlandia pada laga Grup H. Sementara itu, Portugal sukses berpesta gol 4-0 ke gawang Liechtenstein dalam laga Grup J dengan dua gol Selecao das Quinas dicetak oleh Cristiano Ronaldo. BACA JUGA: Hasil Timnas Portugal vs Liechtenstein di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Cristiano Ronaldo Cetak Brace, Selecao das Quinas Pesta Gol 4-0! Adapun, Irlandia Utara berhasil mengalahkan San Marino 2-0 di laga Grup H. Lalu Makedonia Utara menang dengan skor 2-1 atas Malta di laga Grup C. Terakhir, Bosnia dan Herzegovina sukses melucuti Islandia dengan skor 3-0 pada laga Grup J. Berikut Hasil Lengkap Kualifikasi Piala Eropa 2024 Semalam, Jumat, 24 Maret 2023: Slovakia 0-0 Luksemburg Italia 1-2 Inggris Denmark 3-1 Finlandia Portugal 4-0 Liechtenstein San Marino 0-2 Irlandia Utara Makedonia Utara 2-1 Malta Bosnia dan Herzegovina 3-0 Islandia

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.