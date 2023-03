SHAYNE Pattynama dipastikan baru bisa membela Timnas Indonesia dalam laga kontrak Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Pemain naturalisasi tersebut tidak bisa membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2023.

Shayne Pattynama yang masuk dalam skuad Shin Tae-yong untuk menghadapi Burundi di FIFA Matchday Maret 2023, terpaksa tidak bisa bergabung dengan pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Ada hal yang perlu diurus Shayne Pattynama terlebih dahulu sebelum bisa bermain bagi Timnas Indonesia.

Hal yang perlu diurus adalah perpindahan federasi, yang prosesnya masih belum rampung hingga saat ini. Shayne Pattynama perlu melakukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar bisa membela Timnas Indonesia.

Shayne Pattynama memang sudah mengambil sumpah dan resmi menjadi WNI (Warga Negara Indonesia), tapi ia masih tetap harus melakukan perpindahan federasi. Untuk bermain di pertandingan resmi FIFA, Shayne Pattynama perlu terdaftar sebagai pemain dari PSSI.

Dan karena proses perpindahan yang belum rampung, maka, Shayne Pattynama tidak bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia yang akan melawan Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Sang pemain kini harus sabar sampai setidaknya FIFA Matchday Juni 2023.

Terkait kabar perpindahan federasi yang belum rampung, mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yakni Hasani Abdulgani memberi indikasi bahwa Shayne Pattynama baru akan bisa membela Timnas Indonesia ketika melawan Palestina. Laga Timnas Indonesia vs Palestina akan dilangsung di FIFA Matchday Juni 2023.

Dalam postingan terbarunya di Instagram pribadinya, Hasani Abdulgani menulis: "Mudah2han Shayne Pattynama baru bergabung dengan Timnas di FIFA break, Juni mendatang. We do our best."

Update terbaru yang disampaikan Hasani Abdulgani terkait proses perpindahan federasi Shayne Pattynama (FOTO: IG/hasaniabdulgani).

Info terbaru yang diberikan Hasani Abdulgani seakan memberi indikasi yang jelas bahwa proses perpindahan federasi Shayne Pattynama ternyata tidak bisa secepat Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ada kendala yang membuat proses perpindahan federasi ini belum rampung.

Tapi, terlepas dari semua masalah yang menghadapi Shayne Pattynama, sang pemain akan membela Timnas Indonesia ketika melawan Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Satu yang harus diperhatikan sang pemain adalah kesehatannya, agar fit pada waktu tersebut sehingga dirinya bisa membuat debut bagi Timnas Indonesia.