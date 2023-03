BEK kiri Manchester United Luke Shaw mengharapkan pertandingan yang sulit ketika berjumpa Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA 2022-2023. Luke Shaw juga mengaku senang karena kembali bisa bermain di Wembley.

Manchester United lolos ke semifinal Piala FA 2022-2023 setelah mengalahkan Fulham dengan skor 3-1 di perempatfinal. Tiga gol Manchester United pada laga tersebut dibuat Bruno Fernandes yang mencetak dua gol dan Marcel Sabitzer yang menciptakan gol pertamanya dalam seragam Manchester United.

Keberhasilan Manchester United lolos ke semifinal Piala FA 2022-2023 membuat klub asal Manchester itu kembali ke Wembley. Stadion kebanggaan Inggris itu akan menggelar pertandingan semifinal antara Manchester United vs Brighton.

Berbicara setelah laga usai, Luke Shaw mengaku senang bisa kembali bermain di Wembley dalam seragam Manchester United. Bek asal Inggris itu juga mengharapkan pertandingan yang sulit ketika melawan Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA 2022-2023.

“Selalu istimewa bermain di Wembley. Setiap kali Anda bermain di sana untuk klub Anda, Anda tahu Anda melakukan hal yang benar,” kata Luke Shaw dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (20/3/2023).

“Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan Brighton. Mereka tim yang sangat tangguh, kami tidak bisa meremehkan mereka," tambah Luke Shaw.

“Tapi kami harus percaya bahwa kami bisa memenangkan kompetisi ini dan di ruang ganti, itulah yang kami rasakan," sambung mantan pemain Southampton tersebut.

Sekadar info, pertandingan semifinal Piala FA 2022-2023 antara Manchester United vs Brighton and Hove Albion akan dilangsungkan pada 22 April 2023 pukul 21.00 WIB. Pemenang di laga tersebut akan berjumpa di final melawan pemenang antara Manchester City vs Sheffield United.