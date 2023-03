5 pesepakbola top dunia yang berasal dari negara kurang tersohor dalam sepakbola menarik dikulik. Sebab, mereka tetap berhasil bersinar di tengah kondisi olahraga sepakbola yang kurang berkembang pesat.

Jika membicarakan sepakbola, negara seperti Brasil, Prancis, hingga Inggris tentu saja diunggulkan dalam menciptakan pesepakbola jempolan. Banyak sekali pesepakbola berbakat yang terlahir dari negara-negara tersebut.

Namun ternyata, ada sejumlah pesepakbola yang lahir dari dari negara-negara kecil yang kurang favorit soal sepakbola. Siapa saja? Berikut adalah lima pesepakbola top dunia dari negara kurang tersohor dalam sepakbola.

5. Davor Suker (Kroasia)

Salah satunya ada Davor Suker. Dia merupakan pesepakbola top dunia yang berasal dari Kroasia. Kroasia berhasil beberapa pemain kelas dunia, salah satu yang terkenal adalah Luka Modric.

Namun, sebelum ada Luka Modric, ada Davor Suker yang tersohor pada era 1998. Dia juga merupakan pemain Real Madrid.

Kroasia menyebabkan kehebohan di Piala Dunia pada 1998 karena hampir mencapai final. Suker pun menjadi pemain yang paling berperan dalam kesuksesan itu. Dia mencetak enam gol di sepanjang Piala Dunia 1998 hingga memenangkan Sepatu Emas.

Di level klub, Suker juga bersinar. Dia menjadi pemain kelas dunia pertama Kroasia. Dia pernah bermain untuk Arsenal dan menjadi runner-up Piala UEFA pada 2000.

4. George Weah (Liberia)

Kemudian, ada George Weah. Pesepakbola tersohor satu in berasal dari Liberia. Dia menjadi satu-satunya orang dari benua Afrika yang memenangkan Ballon dOr. Weah memenangkan trofi Ballon dOr pada 1995.

Weah mengukir karier fantastis di level klub. Dia pernah membela klub-klub elite Eropa, seperti Arsenal hingga Paris Saint-Germain (PSG). Di PSG, dia bahkan membantu klub mencapai babal semifinal Liga Champions pada 1994-1995 dan menjadi pencetak gol terbanyak.

3. Jari Litmanen (Finlandia)





Lalu, ada Jari Litmanen dari Finlandia. Finlandia tak terlalu beken soal kiprah olahraga sepakbolanya. Namun, Jari Litmanen jadi pembeda di Finlandia.

Jari Litmanen menjadi salah satu penyerang terkemuka di dunia. Dia tampil mengesankan bersama Ajax Amsterdam pada era 1990-an. Pemain Finlandia itu adalah salah satu bintang Ajax saat menjuarai Liga Champions musim 1994-1995. Dia dianggap sebagai pemain terbaik negaranya hingga tetap dipercaya bermain di tim nasional sampai berusia 39 tahun!

2. Hristo Stoichkov (Bulgaria)





Di urutan kedua, ada Hristo Stoichkov. Dia berasal dari negara yang kurang tersohor juga dalam sepakbola, yakni Bulgaria.

Hristo Stoichkov adalah salah satu pemain terhebat pada era 1990-an. Namanya dikenal kala dirinya bermain untuk CSKA Sofia. Dari situ, kariernya makin merangkak naik usai direkrut Barcelona. Dia sontak jadi pemain Bulgaria yang paling terkenal di dunia.

Selama lima tahun pertama di Camp Nou, Stoichkov mencetak 77 gol di Liga Spanyol hanya dalam 149 penampilan. Dia membantu Barcelona meraih empat mahkota Spanyol. Dia juga sukses meraih gelar juara Piala Eropa 1992.

Puncak kariernya terjadi pada 1994. Stoichkov sukses menyabet trofi Ballon dOr. Aksi gemilangnya di Piala Dunia tahun itu menarik perhatian.

1. George Best (Irlandia Utara)





Terakhir, ada nama George Best. Dia pesepakbola tersohor dari Irlandia Utara. Kehebatan George Best di dunia sepakbola bahkan membuatnya dianggap beberapa kalangan sebagai pemain Eropa terhebat sepanjang masa.

George Best pun jadi ikon di Manchester United. Aksinya di lapangan memang tidak perlu diragukan lagi. Dia memulai kariernya di Man United pada 1963 ketika masih berusia 18 tahun. George Best bertahan di Old Trafford selama 11 tahun!

Puncak kariernya adalah mencapai final Piala Eropa 1968. George Best pun berhasil meraih 1 trofi Ballon dOr pada 1968.

Setelah Best meninggalkan Man United, dia berpindah-pindah tim. Best pernah membela Stockport, Cork City, Los Angeles Aztecs, Hibernian, dan Brisbane Lions.