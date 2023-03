JADWAL drawing perempatfinal Liga Eropa 2022-2023 sudah dapat diketahui. Adapun pengundian babak delapan besar Liga Eropa musim ini bakal berlangsung Jumat, 17 Maret 2023 malam pukul 19.00 WIB, di markas UEFA, Nyon Swiss.

Sebanyak delapan tim sudah dipastikan melenggang ke perempatfinal Liga Eropa 2022-2023. Dari delapan tim yang lolos, tim-tim ternama turut masuk dalam daftar.

Sebut saja seperti wakil Inggris, Manchester United, yang lolos ke delapan besar. Kemudiian, dua wakil Italia, Juventus dan AS Roma, juga tembus ke perempatfinal Liga Eropa 2022-2023.

Sementara lima tim lainnya juga memastikan diri lolos ke delapan besar. Kelima itu adalah Sevilla (Spanyol), Feyenoord (Belanda), Bayer Leverkusen (Jerman), Union St.Gilloise (Belgia), dan Sporting CP (Portugal).

Potensi big match di perempatfinal Liga Eropa 2022-2023 ini pun sangat mungkin terjadi. Sebab, di babak delapan besar ini, tim dari negara yang sama bisa saling bentrok untuk merebutkan tiket semifinal.

Jika melihat daftar delapan tim yang lolos, potensi big match antara Manchester United vs vs Juventus bisa terjadi. Pun demikian Juventus yang bisa saja bertemu AS Roma.

Follow Berita Okezone di Google News

Skema lainnya, juga bisa terjadi. Seperti potensi laga antara Manchester United vs AS Roma atau bahkan Sevilla vs Juventus. Melihat potensi tersebut, tentu drawing perempatfinal Liga Eropa 2022-2023 menarik untuk dinantikan. Setelah drawing diketahui, perempatfinal Liga Eropa 2022-2023 bakal dimulai April 2023 mendatang. BACA JUGA: Manchester United Kalahkan Real Betis 1-0 di Leg II 16 Besar Liga Eropa 2022-2023, Erik Ten Hag Puas! Adapun leg pertama perempatfinal Liga Eropa 2022-2023 berlangsung pada 13 April 2023. Kemudian, leg kedua bakal bergulir satu pekan setelahnya atau pada 20 April 2023. Berikut jadwal perempatfinal Liga Eropa 2022-2023: Jumat, 17 Maret 2023 malam pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.