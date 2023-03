HASIL leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 telah diketahui pada Jumat (10/3/2023) dini hari WIB. Dari delapan pertandingan yang dimainkan ada banyak hasil yang menarik, seperti dari laga Sevilla vs Fenerbahce, Bayer Leverkusen vs Ferencvaros, Manchester United vs Real Betis, Sporting Lisbon vs Arsenal, Juventus vs Freiburg, dan masih banyak lagi.

Pertama mari membahas laga Sevilla vs Fenerbahce. Bermain Stadion Sanchez Pizjuan, Sevilla sukses mengalahkan tim tamu dengan skor 2-0.

Dua gol Sevilla dicetak oleh Joan Jordan (56’) dan Erik Lamela (85’). Tentunya dengan kemenangan itu, Sevilla bakal membawa modal baik kala bermain di kandang Fenerbahce untuk memainkan leg kedua.

Lalu skor 2-0 juga dirasakan Leverkusen yang menyambut Ferencvaros di BayArena. Tampil di hadapan pendukung sendiir, Leverkusen menang berkat gol dari Kerem Demirbay (9’) dan Edmond Tapsoba (86’).

Kemudian beralih ke laga Man United vs Betis, Setan Merah menjadi tim pemenang usai melibas tim tamu dengan skor 4-1. Bermain di Old Trafford, Man United tampil luar biasa sehingga membuat wakil Spanyol tersebut tak berkutik.

Pasukan Erik Ten Hag mengamuk usai baru saja dipermalukan Liverpool 0-7 d laga lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Empat gol Man United pun diciptakan oleh Marcus Rashford, Antony, Bruno Fernandes, dan Wout Weghorst.

Sementara itu, Arsenal justru gagal meraih kemenangan saat bertamu ke markas Sporting Lisbon. The Gunners cuma bisa meraih hasil imbang usai kesulitan melawan tim asal Portugal tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

Tentunya akan menjadi pekerjaan berat bagi Arsenal karena mereka pun tak bisa berbuat banyak kala menghadapi Sporting. Sporting vs Arsenal berakhir dengan skor 2-2. Setelahnya, ada dua klub Liga Italia yang kompak meraih kemenangan. Juventus tepatnya menang 1-0 atas Freiburg dan AS Roma yang sukses menghajar Sociedad 2-0 BACA JUGA: 5 Penyebab Manchester United Bantai Real Betis 4-1 di 16 Besar Liga Eropa 2022-2023, Nomor 1 Ada Hubungannya dengan Liverpool Hasil Leg I 16 Besar Liga Eropa 2022-2023 Semalam: Sporting Lisbon 2-2 Arsenal Union Berlin 3-3 Union Saint-Gilloise Bayer Leverkusen 2-0 Ferencvaros AS Roma 2-0 Real Sociedad Shakhtar Donetsk 1-1 Feyenoord Manchester United 4-1 Real Betis Juventus 1-0 Freiburg Sevilla 2-0 Fenerbahce

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.