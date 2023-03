SEBANYAK lima alasan Manchester United bakal permalukan Real Betis di leg pertama 16 besar Liga Eropa 2022-2023 bakal dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah faktor Marcus Rashford.

The Red Devils – julukan Manchester United – bakal menghadapi Real Betis di Old Trafford, Jumat 10 Maret 2023 dini hari nanti WIB. Ini merupakan laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

Mereka difavoritkan untuk menang dalam laga ini. Mengapa? Setidaknya ada lima alasan mengapa Manchester United bakal menang atas Real Betis di sini.

Berikut 5 Alasan Manchester United Bakal Permalukan Real Betis di Leg I 16 Besar Liga Eropa 2022-2023

5. Rekor Positif Kontra Wakil Spanyol





Manchester United telah menghadapi dua wakil Spanyol di Liga Eropa 2022-2023 sebelum dipertemukan dengan Real Betis. Dari keempat pertandingan kontra Real Sociedad dan Barcelona, mereka memenangkan dua, seri sekali dan kalah hanya sekali.

Kekalahan tersebut datang dari Real Sociedad dengan skor 0-1 di Old Trafford pada fase grup. Namun, The Red Devils membalas di Anoeta dengan skor serupa. Kontra Barcelona, mereka imbang 2-2 di Camp Nou dan menang 2-1 di Old Trafford.

4. Motivasi untuk Bangkit





Manchester United menghadapi laga ini setelah dipermalukan 0-7 oleh Liverpool. Itu tentunya merupakan skor yang sangat memalukan. Namun, mereka tidak boleh berlama-lama meratapinya.

Jeda antarpertandingan cukup singkat dan ini justru menjadi motivasi untuk bisa menebus dosa di laga sebelumnya. Tak mengherankan jika kekalahan tersebut nantinya menjadi pelecut semangat Alejandro Garnacho dan kolega nantinya.

3. Main di Kandang

Manchester United bermain di Old Trafford dalam laga ini. Tak ayal, bermain di kandang adalah suatu keuntungan tertentu dan mereka pun semakin difavoritkan. Dengan dukungan para suporter, Manchester United diharapkan mampu mengklaim hasil maksimal. Pada musim ini di Liga Eropa, dari empat laga kandang, Manchester United sukses memenangkan tiga di antaranya. 2. Kesempatan Raih Trofi

Manchester United telah memutus puasa gelar hampir enam tahun dengan menjuarai Piala Liga Inggris 2022-2023. Namun, prestasi mereka diharapkan untuk tidak berhenti di situ saja. BACA JUGA: Ingin Ikuti Jejak Real Sociedad, Pelatih Real Betis Yakin Bisa Kalahkan Manchester United di Liga Eropa 2022-2023 Ada kesempatan untuk meraih trofi yang lebih bergengsi di sini. Jadi, tentu akan sangat disayangkan jika Manchester United melewatkannya. 1. Marcus Rashford On Fire

Marcus Rashford seolah terlahir kembali di musim ini. Sebab, dia telah mencetak total 24 gol dari 40 pertandingan di semua ajang musim ini. Penampilannya menurun di Anfield pada akhir pekan lalu. Namun, dia tidak bisa disalahkan karena itu, karena memang tim secara keseluruhan tampil buruk. Marcus Rashford bakal diharapkan untuk menjadi sumber gol Manchester United lagi saat menghadapi Real Betis. Di Liga Eropa 2022-2023 sendiri, Rashford telah menjaringkan empat gol dari enam kali bertanding sejauh ini.

