JADWAL Piala Asia U-20 2023 hari ini, Rabu 8 Maret akan dibahas Okezone di artikel ini. Ada dua pertandingan yang menarik pada laga pamungkas Grup C Piala Asia U-20 2023 yakni antara Timnas Korea Selatan U-20 vs Tajikistan U-20 dan Yordania U-20 vs Oman U-20.

Piala Asia U-20 2023 tengah memasuki laga terakhir di babak fase grup. Sejumlah tim sudah ada yang memastikan diri lolos ke perempatfinal dan ada juga yang dipastikan tersingkir termasuk Timnas Indonesia U-20 hingga Vietnam U-20.

Hari ini, giliran empat tim di Grup C Piala Asia U-20 2023 yakni Korea Selatan U-20, Tajikistan U-20, Yordania U-20, dan Oman U-20 yang akan menentukan nasibnya di turnamen tersebut. Keempat tim itu akan saling berduel merebut kemenangan demi lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023.

Timnas Korea Selatan U-20 sendiri bakal bersua Tajikistan U-20 di laga terakhir Grup C Piala Asia U-20 2023. Duel kedua tim itu bakal disuguhkan di Stadion Milliy, Tashkent, Uzbekistan, pada Rabu 8 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

Sementara di waktu yang bersamaan, Yordania U-20 akan menantang Oman U-20. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Lokomotiv, Tashkent, Uzbekistan, pada Rabu 8 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

Tentunya, laga tersebut diperkirakan akan berlangsung sengit. Sebab, keempat tim itu sama-sama bertekad untuk meraih kemenangan. Lantas, siapakah yang akan lolos ke perempatfinal?

Follow Berita Okezone di Google News

Saat ini, Timnas Korea Selatan U-20 masih memimpin klasemen Grup C Piala Asia U-20 2023 dengan koleksi 6 poin. Hasil itu didapat Taeguk Warriors muda โ€“julukan Timnas Korea Selatan U-20โ€“ setelah menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. (Timnas Yordania U-20 (jersey merah) berpeluang lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023) Sementara itu, Yordania U-20 menempati posisi kedua Grup C dengan perolehan 3 poin. Kemudian, Tajikistan U-20 menempel di posisi ketiga dengan 3 poin, namun kalah selisih gol dan head to head dari Yordania, serta Oman U-20 jadi paling buncit di dasar klasemen dengan nol poin. BACA JUGA: Klasemen Sementara Grup C Piala Asia U-20 2023 di Matchday Kedua: Korea Selatan U-20 Perkasa di Peringkat Pertama! Terlepas dari klasemen di atas, semua tim masih memiliki kans untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2023. Namun, Korea Selatan U-20 dan Yordania U-20 yang lebih difavoritkan untuk maju ke babak selanjutnya. Berikut Jadwal Piala Asia U-20 2023 Hari Ini, Rabu 8 Maret: 19.00 WIB: Korea Selatan U-20 vs Tajikistan U-20 di Stadion Milliy 19:00 WIB: Yordania U-20 vs Oman U-20 di Stadion Lokomotiv

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.