JULUKAN 16 negara peserta Piala Asia U-20 2023 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Piala Asia U-20 telah digelar sejak 1 Maret dan akan tuntas pada 18 Maret 2023 mendatang.

Total, terdapat 16 tim dan terbagi menjadi empat grup yang berlaga untuk menjadi nomor satu di Asia dalam kategori usia 20 tahun. Selain itu, Piala Asia U-20 ini juga bertujuan untuk memilih wakil Asia di Piala Dunia U-20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang.

Seperti tim sepakbola pada umumnya, negara peserta Piala Asia U-20 ini juga memiliki julukan untuk tim sepak bolanya. Apa saja julukannya? Simak ulasan berikut untuk mengetahuinya.

Berikut Julukan 16 Negara Peserta Piala Asia U-20 2023

1. Uzbekistan

Dimulai dari grup A, tuan rumah Uzbekistan diketahui memiliki julukan Young White Wolves atau dalam bahasa Indonesia berarti Serigala Putih muda.

2. Irak

Skuad Irak memiliki julukan Young Lions of Mesopotamia yang berarti Singa Muda dari Mesopotamia. Nama ini merujuk pada raja hutan, singa serta mesopotamia yang dalam bahasa Yunani berarti diantara dua sungai besar. Sesuai dengan Irak yang diapit oleh dua sungai besar, yaitu sungai Eufrat dan Tigris.

3. Suriah

Suriah memiliki julukan Nosour Qasioun atau The Qasioun Eagles yang memiliki arti elang dari Qasioun. Hal ini merujuk pada burung elang dan sebuah gunung di daerah Damaskus, Suriah bernama Gunung Qasioun.

4. Indonesia

Tergabung di grup A, bersama tuan rumah Uzbekistan, Iraq, dan Suriah. Timnas Indonesia dijuluki dengan sebutan Garuda Nusantara.

Beralih ke grub B, dimulai dengan negara tuan rumah Piala Dunia 2022 lalu, Qatar. Qatar memiliki julukan The Maroons yang merujuk pada warna bendera Qatar yang dominan berwarna merah maroon.

Negara benua tetangga yang ikut kompetisi asia, Australia memiliki julukan Young Socceroos. Tidak ada makna khusus pada julukan ini lantaran skuad timnas Australia memang Socceroos.

Skuad Iran memiliki julukan Team Melli Javanan atau The Youth National Team yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti Timnas Pemuda.

Negara tetangga Indonesia, Vietnam memiliki julukan The Golden Star Warriors atau yang berarti pasukan bintang emas.

Beralih ke grup C, dimulai dari Korea Selatan. Timnas Korea Selatan memiliki julukan Taeguk Warriors. Yang Mana Taeguk ini merupakan lingkaran yang berada di tengah bendera Korea Selatan berwarna merah biru.

Kontestan lain dari grup C, Yordania memiliki julukan The Nashama atau The Chivalrous One. Julukan itu berarti sang ksatria jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia.

Skuad Tajikistan memiliki julukan The Persian Lions yang berarti Singa Persia jika diartikan dalam bahasa Indonesia.

Oman U-20 memiliki julukan The Red Warrior. Hal ni selaras dengan jersey mereka yang berwarna merah.

Beralih ke grup D, dimulai dengan sang juara bertahan Arab Saudi. Skuad Arab Saudi ini berjuluk The Green Falcons atau elang hijau.

Negeri sakura, Jepang akan menjadi lawan berat juara bertahan di grup D. Skuad Jepang ini memiliki julukan Samurai Blue yang berarti Samurai Biru.

Julukan timnas China u-20 adalah The Young Dragons yang berarti naga muda.

Kontestan terakhir ada timnas Kirgistan yang berjuluk The White Falcons yang berarti elang putih. Inilah julukan dari seluruh negara peserta Piala Asia U-20 2023.