JADWAL Piala Asia U-20 2023 hari ini, Minggu 5 Maret 2023 akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Terdapat dua laga dari Grup C yakni Timnas Oman U-20 vs Tajikistan U-20 dan Yordania U-20 vs Korea Selatan U-20.

Ya, gelaran Piala Asia U-20 2023 terus berlanjut. Total terdapat dua pertandingan di matchday kedua dari Grup C yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu (5/3/2023).

Pertandingan Piala Asia U-20 2023 hari ini akan dibuka dengan laga antara Yordania U-20 vs Korea Selatan U-20. Bentrokan tersebut bakal dilangsungkan di Stadion JAR, Tashkent, Uzbekistan pada pukul 17.00 WIB.

Laga antara Yordania U-20 kontra Korea Selatan U-20 dipastikan akan berlangsung sengit. Pasalnya, kedua tim sama-sama bertekad untuk meraih kemenangan demi memastikan satu tiket ke babak perempatfinal.

Yordania U-20 dan Korea Selatan U-20 saat ini tengah mengoleksi poin yang sama yakni tiga angka. Sebelumnya, mereka mampu meraih kemenangan di matchday pertama Grup C Piala Asia U-20 2023.

Peluang Korea Selatan U-20 untuk memastikan satu tiket ke babak perempatfinal pun terbuka sangat lebar. Terlebih, mereka memiliki modal positif usai menang dengan skor telak 4-0 atas Oman U-20 di matchday perdana Grup C.

Kendati begitu, haram hukumnya bagi Korea Selatan U-20 menganggap remeh Yordania U-20. Sebab, Yordania U-20 juga memiliki catatan positif usai menang dengan skor 2-0 atas Tajikistan U-20, melihat dari catatan positif kedua tim maka dapat dipastikan mereka akan tampil habis-habisan di matchday kedua Grup C. Berikutnya, terdapat laga antara Oman U-20 vs Tajikistan U-20. Pertandingan ini juga diyakini akan berlangsung sengit lantaran kedua tim sama-sama menargetkan kemenangan demi meraih poin penuh dan menjaga asa lolos ke babak perempatfinal. Oman U-20 dan Tajikistan U-20 yang mengalami kekalahan pada matchday pertama Grup C pun tentu ingin membalaskan dendam mereka untuk meraih hasil positif. Laga kedua tim akan berlangsung di Lokomotiv Stadium, Tashkent, Uzbekistan, pada pukul 19.00 WIB. Berikut Jadwal Piala Asia U-20 2023 Hari Ini Minggu, 5 Maret 2023 Pukul 17.00 WIB – Yordania U-20 vs Korea Selatan U-20 (Stadion JAR, Tashkent) Pukul 19.00 WIB – Oman U-20 vs Tajikistan U-20 (Lokomotiv Stadium, Tashkent)

