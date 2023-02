MINGGU gemilang Lionel Messi menjadi topik yang ramai diperbincangkan dan akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Bagaimana tidak, La Pulga -julukan Lionel Messi- selama pekan ini diiringi banyak momen bahagia mulai dari mencetak 700 gol, sang Istri ulang tahun, hingga dianugerahi trofi pemain terbaik FIFA 2022.

Lionel Messi sebelumnya berhasil mencetak 700 gol di level klub sepanjang kariernya. Kepastian itu didapat setelah megabintang asal Argentina itu menyumbang satu gol untuk Paris Saint-Germain (PSG) saat mengalahkan Olympique Marseille dengan skor 3-0 pada lanjutan Liga Prancis 2022-2023, Senin 27 Februari 2023 dini hari WIB.

(Lionel Messi mencetak gol ke-700 di laga Marseille vs PSG)

Selain itu, Lionel Messi juga diiringi kebahagiaan usai sang istri yakni Antonella Roccuzzo merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Wanita cantik yang lahir pada 1988 itu bertambah usia pada Minggu, 26 Februari 2023.

Kemudian yang masih hangat, Lionel Messi meraih penghargaan sebagai pemain terbaik FIFA 2022 dalam ajang The Best FIFA Football Awards 2022. The Best FIFA Football Awards 2022 itu berlangsung di Paris, Prancis, pada Selasa (28/2/2023) pukul 03.00 WIB.

Lionel Messi mengalahkan dua pesaingnya yakni Kylian Mbappe (Prancis/PSG) dan Karim Benzema (Prancis/Real Madrid). La Pulga meraih trofi pemain terbaik FIFA 2022 setelah tampil garang ketika membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022.

Tak hanya terpilih menjadi pemain terbaik FIFA 2022, Lionel Messi juga masuk ke dalam FIFPro XI World 2022 atau 11 pemain terbaik FIFA 2022. Bahkan, ia mengungguli rival abadinya yakni Cristiano Ronaldo yang tak masuk ke dalam 11 pemain terbaik FIFA 2022.

Sebagai informasi tambahan, penghargaan pemain terbaik FIFA telah diadakan sejak 2016. Dari 2016 sampai sekarang, Lionel Messi telah mencatatkan dua gelar pemain terbaik FIFA (2019 dan 2022). (Lionel Messi rebut trofi pemain terbaik FIFA 2022) Jika ditotal, Lionel Messi telah memiliki tujuh trofi pemain terbaik dunia. Sebanyak tujuh gelar itu dengan rincian FIFA World Player (2009), FIFA Ballon dOr (2010, 2011, 2012, 2015), dan FIFA The Best (2019 dan 2022). Tentu pencapaian itu sangat mengesankan buat seorang pesepakbola.