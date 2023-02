MANCHESTER United sukses mengalahkan Barcelona di leg kedua playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 dengan skor 2-1. Selepas laga, Erik Ten Hag selaku pelatih The Red Devils -julukan Manchester United- pun mengaku puas setengah mati atas kemenangan tersebut.

Laga antara Manchester United vs Barcelona tersaji di Old Trafford, Manchester, Inggris, pada Jumat (24/2/2023) dini hari WIB. Berkat kemenangan itu, The Red Devils berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023 dengan menang agregat 4-3.

Selepas pertandingan, Erik Ten Hag sangat puas dengan hasil positif tersebut. Ia bahkan menilai jika kemenangan itu merupakan kemenangan terbesar yang diraih Manchester United pada musim ini.

"Kemenangan terbesar? Ya, saya kira begitu. Kami memiliki beberapa kemenangan bagus, Liverpool, Arsenal di kandang, kemenangan yang sangat bagus, tapi saya pikir ini (yang terbesar)," kata Erik ten Hag dilansir dari laman Manchester United, Jumat (24/2/2023).

Hal itu tak lepas dari Barcelona yang saat ini tengah memimpin Liga Spanyol 2022-2023. Yang mana, mereka terpaut delapan angka dari Real Madrid yang bercokol di peringkat kedua.

"Barcelona adalah pemimpin Liga Spanyol, unggul delapan poin dari Real Madrid. Kami semua telah melihat Real Madrid minggu ini," lanjut Erik Ten Hag. Melihat hal tersebut, Erik Ten Hag menilai kalau kemenangan atas Barcelona merupakan kemenangan besar lantaran Blaugrana -julukan Barcelona- berada di puncak klasemen Liga Spanyol 2022-2023. Erik Ten Hag menyebut jika timnya sangat yakin bisa meraih kemenangan atas Barcelona. "Jika kemudian mengalahkan mereka, saya pikir itu adalah kemenangan besar. Pada akhirnya, itu adalah kemenangan yang hebat karena kami memiliki keyakinan untuk meraih kemenangan itu," pungkasnya.