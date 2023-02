HASIL Liga Eropa 2022-2023 semalam akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. PSV berhasil meraih kemenangan atas Sevilla 2-0, sedangkan Union Berlin sukses menggasak Ajax Amsterdam 3-1.

Ya, Liga Eropa 2022-2023 kini telah melewati leg kedua babak playoff 16 besar. Yang mana, delapan tim sukses memastikan satu tempat di babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

Dimulai dari PSV Eindhoven vs Sevilla. PSV yang tampil sebagai tim tuan rumah sukses meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0, sayang mereka gagal melaju ke babak 16 besar lantaran kalah agregat dari Sevilla 2-3.

Sementara itu, Union Berlin berhasil memastikan satu tiket ke 16 besar usai mengalahkan Ajax Amsterdam dengan skor telak 3-1. Mereka menang agregat 3-1 lantaran di leg pertama bermain imbang tanpa gol.

Berlanjut ke Nantes vs Juventus. Bianconeri -julukan Juventus- turut menjadi salah satu tim yang menyegel tiket 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

Tim asuhan Massimiliano Allegri itu berhasil meraih kemenangan telak 3-0 atas Nantes di leg kedua. Mereka pun lolos dengan agregat 1-4 lantaran di leg pertama bermain imbang 1-1.

Manchester United pun sukses mempermalukan Barcelona di leg kedua dengan skor akhir 2-1. Marcus Rashford cs berhasil menyegel satu tempat di 16 besar usai menang agregat 4-3 yang mana pada leg pertama kedua tim bermain sama kuat 2-2.

Raksasa Liga Italia, AS Roma juga berhasil lolos ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Anak asuh Jose Mourinho mampu tampil gemilang dan mengalahkan RB Salzburg dengan skor meyakinkan 2-0 (agregat 2-1).

Selain AS Roma, Bayer Leverkusen turut menjadi salah satu tim yang mampu melaju ke 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Mereka mengalahkan AS Monaco via adu penalti 3-5 usai agregat kedua tim imbang 5-5.

Berikut Hasil Liga Eropa 2022-2023 Semalam

Jumat, 24 Februari 2023

Nantes 0-3 Juventus

PSV 2-0 Sevilla

Midtjylland 0-4 Sporting CP

AS Monaco 2-3 (3-5 P) Bayer Leverkusen

AS Roma 2-0 RB Salzburg

Union Berlin 3-1 Ajax Amsterdam

Manchester United 2-1 Barcelona

Rennes 2-1 (4-5 P) Shakhtar Donetsk