HASIL AS Roma vs RB Salzburg di leg II playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 telah diketahui pada Jumat (24/2/2023) dini hari WIB. Berlaga di Stadion Olimpico, AS Roma tampil gacor dan mampu menggilas RB Salzburg dengan skor 2-0.

Adapun dua gol AS Roma dicetak oleh Andrea Belotti (33’) dan Paulo Dybala (40’). Dengan kemenangan itu, AS Roma berhasil unggul agregat 2-1 atas RB Salzburg.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di babak pertama, RB Salzburg coba memberi tekanan kepada AS Roma. Belum genap lima menit, RB Salzburg sudah mendapat kesempatan lewat tembakan Maurits Kjaergaard.

AS Roma yang tampil di kandang sendiri lantas mencoba keluar dari tekanan tim tamu. Memasuki menit kedelapan, AS Roma mendapat peluang lewat sepakan penjuru. Sayangnya, sundulan Roger Ibanez belum mampu berbuah jadi gol.

Selanjutnya, kedua tim saling jual beli serangan. AS Roma pun mendapat momentum keunggulan ketika pertandingan memasuk menit ke-33.

Spinazzola yang menyisir sisi kiri pertahanan lawan memberi umpan kepada Andrea Belotti. Sundulan pemain Italia itu sukses membawa AS Roma unggul 1-0.

Setelah unggul satu gol, AS Roma terus tampil dominan. Hanya berselang tujuh menit dari gol pertama, AS Roma kembali mencetak gol pada menit ke-40.

Kali ini aksi Paulo Dybala yang berhasil mengoversi assist dari Spinazzola mejadi gol. Alhasil AS Roma unggul 2-0 sementara ini.

Gol Dybala ternyata jadi yang terakhir di babak pertama. Laga AS Roma vs RB Salzburg berakhir 2-0 hingga turun minum.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, AS Roma lebih menjaga tempo pertandingan. Mereka tampak berhati-hati dalam melancarkan serangan, sebab tak ingin kecolongan gol. Meski begitu, AS Roma bukan tanpa peluang sama sekali. AS Roma mendapat peluang melalui Cristante pada menit ke-60. Sayangnya kesempatan itu gagal dimanfaatkan jadi gol oleh Cristiante. Selanjutnya, RB Salzburg mencoba membongkar pertahanan AS Roma. Namun mereka kerap menuai kebuntuan. Sementara AS Roma terus bermain dengan tempo yang cenderung lambat. Di lain hal, Salzburg mencoba melakukan pergantian untuk membuka lini bertahan AS Roma. Upaya tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik oleh penggawa RB Salzburg sebab kukuhnya pertahanan AS Roma. Sampai laga usai skor 2-0 bertahan untuk AS Roma. Susunan pemain AS Roma vs RB Salzburg: AS Roma (XI): Rui Patricio; Leandro Spinazzola, Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Nicola Zalewski, Lorenzo Pellgerini, Bryan Cristante, Nemanja Matic, Paulo Dybala, Andrea Belotti. Pelatih: Jose Mourinho RB Salzburg (XI): Philipp Kohn; Amar Dedic, Oumar Solet, Bernardo, Andreas Ulmer, Nicolas Capaldo, Lucas Gourna-Douath, Nicolas Seiwald, Maurits Kjaergaard, Chukwubuike Adamu, Noah Okafor. Pelatih: Matthias Jaissle