LIVERPOOL – Gelandang Real Madrid, Luka Modric, mengaku kaget melihat kondisi Liverpool saat ini. Pasalnya, jelang duel Liverpool vs Real Madrid di leg I babak 16 besar Liga Champions 2022-2023, Mohamed Salah cs sedang terpuruk di pentas Liga Inggris.

Ya, Liverpool harus terseok-seok dalam mengarungi musim 2022-2023 ini karena kesulitan menang. Alhasil, Liverpool sedang bertengger di posisi kedelapan pada klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023.

The Reds -julukan Liverpool- baru mengemas 35 poin dari 22 laga yang sudah dijalani sejauh ini. Mereka terpaut jauh dengan pemuncak klasemen sementara Liga Inggris saat ini, yakni Arsenal. Jarak poin Liverpool terpaut hingga 19 angka.

Mendapati kondisi ini, Luka Modric terkejut. Sebab, Liverpool sukses tampil fantastis dalam beberapa musim terakhir hingga terus menjadi penantang gelar juara. Bahkan, pada musim 2019-2020, Liverpool sukses merebut gelar juara Liga Inggris.

Meski begitu, Luka Modric ogah memandang remeh Liverpool. Sebab, dia merasa Real Madrid juga tak berada dalam kondisi yang baik saat ini.

Los Blancos -julukan Real Madrid- juga terpaut cukup jauh dengan pemuncak klasemen sementara Liga Spanyol 2022-2023, yakni Barcelona. Poin mereka terpaut 8 angka saat ini.

"Saya benar-benar kaget melihat Liverpool sangat jauh dari peringkat pertama di Liga Inggris,” tutur Luka Modric, dikutip dari This Is an Anfield, Selasa (21/2/2023).

β€œNamun, mereka juga bisa mengatakan hal yang sama tentang kami saat ini di Liga Spanyol. Jadi, saya tidak mau banyak berkomentar,” sambungnya.

"Terlepas dari performa kami di liga, pertandingan antara Liverpool dan Real adalah salah satu pertunjukan terbaik dalam sepakbola. Sayang sekali hasil drawing mempertemukan kami terlalu dini di kompetisi karena laga ini pasti akan seru jika di final Liga Champions,” jelas Modric.

Laga Liverpool vs Real Madrid di leg I babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 sendiri akan digelar di Stadion Anfield. Laga itu akan digelar pada Rabu, 22 Februari 2023 pukul 03.00 WIB.