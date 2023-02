AS Roma bakal melakoni leg pertama playoff 16 besar Liga Eropa 2022-2023 dengan bertandang ke markas RB Salzburg. Menjelang laga tersebut, pelatih Giallorossi -julukan AS Roma, Jose Mourinho, mengungkapkan skuad yang akan ia turunkan di laga kontra Die Roten Bullen -julukan RB Salzburg.

Untuk diketahui, laga antara RB Salzburg vs AS Roma akan berlangsung di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, pada Jumat (17/2/2023) pukul 00.45 WIB. Kemenangan tentunya menjadi target utama dari kedua tim untuk bisa membuka jalan menuju babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023.

Jelang laga tersebut, Jose Mourinho mengatakan kalau pertandingan kontra RB Salzburg sangatlah penting dan AS Roma ingin meraih kemenangan. Pelatih berjuluk The Special One itu pun mengaku tidak akan banyak melakukan rotasi pemain.

“Pertandingan besok adalah yang paling penting. Kami ingin menang besok dan kami tidak bisa melihat melampaui pertandingan berikutnya," tutur Jose Mourinho dilansir dari Football Italia, Kamis (16/2/2023).

"Masih ada 24 klub dalam kompetisi, kami masih jauh dari akhir. Saya bisa menggunakan line-up yang sama (seperti minggu lalu), mungkin ada satu atau dua perubahan, tidak lebih," lanjutnya.

"Tammy Abraham akan bermain, Wijnaldum tidak akan memulai. Dia berlatih secara konsisten dan statistiknya bagus, tetapi permainannya tidak seperti latihan," sambung Jose Mourinho. Selain itu, Mourinho sendiri telah menganalisa kekuatan RB Salzburg. Eks pelatih Chelsea itu mengakui kalau RB Salzburg memiliki komitmen dan filosofi yang berbeda dari tim-tim Liga Italia. "Dalam hal komitmen dan filosofi, saya tidak berpikir ada tim serupa di Serie A. Kami telah mempelajari tim, tetapi Anda tidak pernah benar-benar tahu sampai Anda bermain," pungkasnya.