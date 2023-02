HASILÂ OGC Nice vs Ajaccio di Liga Prancis 2022-2023 akan dibahas di sini. Dalam pertandingan di Allianz Riviera, Sabtu (11/2/2023) dini hari WIB, Les Aiglons -- julukan OGC Nice -- sukses mengklaim kemenangan dengan skor 2-0.

Nice bermain dominan di kandangnya sendiri dengan memonopoli penguasaan bola dan peluang. Mereka membuka skor sejak menit ketiga melalui Dante, sebelum Billal Brahimi mencetak dwigol pada menit ke-69 dan 90+1.

Berkat kemenangan ini, Nice naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Prancis 2022-2023 dengan koleksi 37 poin dari 23 laga. Sedangkan Ajaccio masih berada di zone degradasi dengan menempati urutan ke-18 dengan raihan 18 poin, tertinggal satu poin dari zona aman.

Jalannya Pertandingan

Baru tiga menit laga berjalan, OGC Nice langsung membuka skor. Badredine Bouanani melepaskan sebuah umpan sepak pojok ke kotak penalti dengan apik. Bola sampai ke kaki Dante dan dia sukses membuka skor melalui tembakannya.

Pada menit ke-17, Nice kembali menciptakan peluang yang baik di dalam kotak penalti. Bola dari Gaetan Laborde menemukan Aaron Ramsey di kotak penalti. Namun sepakan mantan gelandang Arsenal dan Juventus itu diblokir pemain Ajaccio.

Nice menguasai permainan secara absolut dengan mencatatkan 68 persen penguasaan bola. Namun, mereka mengakhiri babak pertama dengan hanya satu tembakan ke gawang, yaitu gol yang diciptakan oleh Dante.

Tim tuan rumah masih mendominasi pada babak kedua. Namun, tetap tidak mampu menciptakan apa pun yang berarti kontra Ajaccio yang bermain dengan pertahanan rapi.

Nice akhirnya sukses menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-69. Aaron Ramsey mengeksekusi sepak pojok dengan bola pendek, Sofiane Diop kemudian memberikan bola kepada Billal Brahimi, yang melesatkan tembakan keras melalui kaki kirinya untuk mencetak gol. Pada masa injury time, Billal BRahimi kembali mencetak gol melalui tembakan magisnya. Dia melepaskan tembakan kaki kiri dari sayap kanan dan mengirimnya ke tiang jauh yang tak bisa dijangkau kiper Ajaccio. Skor 3-0 untuk kemenangan Nice pun menutup pertandingan. Susunan Pemain OGC Nice vs Ajaccio: OGC Nice (4-3-3): Kasper Schmeichel; Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante, Antoine Mendy; Aaron Ramsey, Mattia Viti, Kephren Thuram-Ulien; Gaetan Laborde, Terem Moffi, Badredine Bouanani. Ajaccio (4-4-2): Benjamin Leroy; Mohamed Youssouf, Oumar Gonzalez, Cedric Avinel, Clement Vidal; Mickael Alphonse, Mickael Barreto, Florian Chabrolle, Riad Nouri; Mounaim El Idrissy, Cyrlille Bayala.