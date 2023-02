SEBANYAK 8 pesepakbola juara Piala Dunia yang pernah direkrut Chelsea akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah seorang legenda Prancis.

Chelsea sukses menyelesaikan proses perekrutan Enzo Fernandez dari Benfica pada akhir Januari 2023 lalu. Namanya menjadi topik hangat setelah berhasil mengantar Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022 lalu.

Ya, Enzo Fernandez datang dengan predikat juara Piala Dunia. Namun, dia bukanlah satu-satunya yang pernah datang dengan predikat tersebut ke Stamford Bridge.

Sebelumnya, ada delapan pemain lain yang datang ke The Blues – julukan Chelsea – dengan predikat juara Piala Dunia. Siapa saja mereka? Silakan simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 8 Pesepakbola Juara Piala Dunia yang Pernah Direkrut Chelsea

8. Pedro





Pedro tercatat sebagai pemain Barcelona ketika memenangi Piala Dunia 2010 bersama Timnas Spanyol. Sehabis meraih segalanya di Camp Nou, Pedro keluar dari zona nyaman dengan bergabung bersama Chelsea pada 2015.

Pedro mempunyai karier yang cukup mentereng di London Barat. Secara total, pemain berkebangsaan Spanyol itu menoreh 43 gol dalam 206 laga.

Selain dari itu, Pedro juga menjuarai tiga titel termasuk Liga Eropa dan Liga Inggris. Pedro hengkang dari Chelsea pada 2020 untuk tim asal Italia, Lazio.

7. Juan Mata





Juan Mata hanya tampil sekali di Afrika Selatan ketika Timnas Spanyol juara Piala Dunia 2010. Ia kemudian diboyong Chelsea dari Valencia saat bursa transfer musim panas 2011.

Selama di Chelsea, Mata sukses mencatatkan 135 penampilan di semua ajang. Dia menorehkan 32 gol serta 58 assist untuk The Blues.

Alhasil, gelandang serang dari Spanyol ini sukses memenangi tiga titel dengan Chelsea. Termasuk ketika Chelsea menjadi juara Liga Champions musim 2011-2012.

6. Fernando Torres





Fernando Torres tiba ke Chelsea enam bulan sehabis menjuarai Piala Dunia 2010 dengan Spanyol. Torres diboyong dari Liverpool dengan mahar sebesar 58,5 juta euro (Rp948,5 miliar).

Selama membela Chelsea, Torres tampail sebanyak 172 kali dan menorehkan 45 gol. Dia juga turut menjuarai Liga Champions, Liga Eropa, dan Piala FA Cup selama waktunya di Stadmford Bridge.

Saat musim 2014-2015, Torres dipinjamkan ke Atletico Madrid dan AC Milan. Lalu, pada 2016-2017, dia resmi kembali ke Atletico Madrid.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

5. Cesc Fabregas

Cesc Fabregas sukses mengantarkan Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2010. Bahkan, Fabregas melepaskan assist untuk gol kemenangan yang dibobol oleh Andres Iniesta di Afrika Selatan. Setelah tiga musim berseragam Barcelona, Fabregas memutuskan untuk pulang ke Inggris pada musim panas 2014. Dia memutuskan untuk gabung dengan Chelsea, yang notabenenya adalah rival dari mantan klubnya, Arsenal. Fabregas menjalani karier selama empat setengah musim di Stamford Bridge. Dia sukses menyumbangkan 22 gol dan 58 assist dengan total 198 laga dengan The Blues. 4. Emmanuel Petit

Emmanuel Petit termasuk juga salah satu pemain penting Prancis saat memenangi Piala Dunia 1998. Petit menorehkan satu gol ke gawang Brasil saat partai final. Petit berseragam Arsenal pada tahun 1998. Sehabis menjalani satu musim di Barcelona, dia berseragam Chelsea pada musim panas 2001. Walau terhalang cedera di London barat, Petit menorehkan 76 laga di semua ajang. Tetapi sayang, dia gagal menjuarai gelar juara bersama Chelsea. 3. Juliano Belletti

Juliano Belletti hanya tampil selama lima menit untuk Brasil di Piala Dunia 2002. Sehabis turnamen di Jepang dan Korea Selatan tersebut, Belletti bermain untuk Barcelona dan Villarreal. Belletti membuat gol kemenangan Barcelona di partai final Liga Champions 2005-2006. Bek kanan tersebut kemudian menyetujui kontrak dengan Chelsea saat musim panas 2007. Sepanjang tiga tahun di Stamford Bridge, Belletti mencatatkan total 94 laga dan menorehkan lima gol. Dia menjuarai empat trofi dengan The Blues sebelum akhirnya pulang ke Brasil. 2. Marco Amelia

Marco Amelia merupakan kiper ketiga Italia di Piala Dunia 2006. Amelia berada di belakang Angelo Peruzzi dan Gianluigi Buffon. Pada Oktober 2015, Chelsea memboyong Marco Amelia secara cuma-cuma. The Blues membawanya kembali ke Stamford Bridge karena cedera yang dialami Thibaut Courtois. Amelia hanya menjadi penyalut untuk Asmir Begovic di Chelsea. Sebab itu, eks pemain AC Milan tersebut tak pernah tampil selama semusim berseragam The Blues. 1. Didier Deschamps

Didier Deschamps adalah kapten kesebelasan Timnas Prancis ketika memenangi Piala Dunia 1998 di kandang sendiri. Deschamps menjadi juara dunia ketika berseragam Juventus. Setahun selanjutnya, Deschamps hengkang dari Juventus dan berseragam Chelsea. Dia menjalani karier selama satu musim di Stamford Bridge sebelum akhirnya gabung Valencia. Deschamps tercatat tampil sebanyak 46 laga di semua ajang bersama Chelsea dengan mencetak satu gol dan satu assist. Dia menjuarai Piala FA dengan The Blues.