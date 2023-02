ALASAN kenapa wasit memberikan kartu merah akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Sepakbola merupakan olahraga yang dimainkan dua tim yang mana di setiap timnya berisi 11 pemain.

Kedua tim itu saling berlomba-lomba untuk memasukkan bola ke gawang satu sama lain. Pasalnya tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak merupakan tim yang menang dalam pertandingan itu.

Biasanya, sepakbola dimainkan dalam dua babak yang mana satu babaknya memiliki durasi 45 menit. Dalam 90 menit tersebut akan ditentukan siapa pemenangnya sesuai dengan tim yang mencetak gol paling banyak.

Seperti olahraga pada umumnya, dalam pertandingan sepakbola juga terdapat wasit yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi sebuah pertandingan. Mulai dari asisten wasit, petugas VAR (Video Assistant Referee), wasit lapangan, dan wasit keempat.

Wasit lapangan memiliki hak untuk memberikan kartu baik itu kartu kuning maupun kartu merah kepada pemain maupun pelatih dan stafnya. Lantas, apa alasan wasit memberi kartu merah?

Seperti yang kita ketahui, wasit sepakbola memiliki dua buah kartu yaitu kartu kuning dan kartu merah. Kartu kuning digunakan untuk memberi peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran supaya lebih hati-hati. Sedangkan kartu merah biasanya diberikan kepada pemain apabila pemain tersebut melakukan pelanggaran yang membahayakan lawan. Agar lebih jelas, berikut uraian alasan wasit memberi kartu merah kepada pemain sepak bola: - Pemain yang menggagalkan gol menggunakan tangan (selain kiper). - Pemain yang meludahi atau menggigit pemain lainnya sehingga menyebabkan keributan antar dua tim. - Pemain cadangan atau pemain yang sudah dicadangkan masuk ke ruangan VOR (Video Operation Room). - Pemain yang menggunakan pergerakan, perkataan maupun perilaku yang ofensif. - Pemain yang sudah mendapat kartu kuning kemudian melakukan pelanggaran lagi.