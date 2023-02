JULUKAN dari PSIS Semarang akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Persatuan Sepakbola Indonesia Semarang atau yang dikenal PSIS Semarang merupakan klub kebanggan warga Semarang yang saat ini menjadi salah satu kompetitor di Liga 1 2022-2023.

PSIS kembali bermain di kasta tertinggi sepakbola Indonesia setelah promosi pada 2018 lalu. Sejak promosi kembali ke Liga 1, PSIS Semarang selalu menunjukan performa yang cukup apik.

Sejauh musim 2022-2023 berlangsung, PSIS Semarang saat ini tengah bercokol di peringkat sembilan dengan mengoleksi 29 poin hasil lewat sembilan kemenangan, dua hasil seri, dan 10 kekalahan dari 21 pertandingan yang sudah dilalui.

Layaknya klub sepakbola lainnya, PSIS Semarang juga memiliki julukan yang melekat. Julukan untuk klub kebanggan Kota Lumpia ini adalah Laskar Mahesa Jenar.

Julukan Mahesa Jenar ini diberikan pada masa keemasan PSIS yaitu periode 1986-1987. Pada masa itu, PSIS Semarang diperkuat mendiang Ribut Waidi yang berhasil mengantarkan Laskar Mahesa Jenar juara Divisi Utama Perserikatan.

Julukan Mahesa Jenar diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah yang menjabat saat itu, HM Ismail. Mahesa Jenar ini merupakan tokoh fiksi dari cerita yang populer pada 1960-an karya Singgih Hadi Mintardja.

Pada ceritanya, Mahesa Jenar digambarkan sebagai sosok sakti yang berasal dari Kadipaten Pandan Arang (sekarang disebut Semarang) dan merupakan senopati pilih tanding dari Kerajaan Demak. Mahesa Jenar juga merupakan murid dari ayah Jaka Tingkir atau Raden Adi Wijaya yang berjuluk Ki Ageng Pengging.

Dalam salah satu kisahnya, Mahesa Jenar memiliki sebuah tugas khusus untuk membawa keris nagasasra dan sabuk inten. Mahesa Jenar bertekad untuk tidak akan kembali ke Keraton Demak sebelum dirinya berhasil mendapatkan keris nagasasra dan sabuk inten. Untuk mencapai tujuannya Mahesa Jenar berlatih di Gua Karang Tumaritis bersama Ki Kebo Kanigara untuk menguasai ajian Sasra Birawa. Ajian Sasra Birawa sendiri merupakan ajian yang dapat membuat penggunanya dapat menghancurkan bongkahan batu besar dengan satu pukulan atau juga dapat meremukkan tulang. Berkat ajian itu pun Mahesa Jenar berhasil mengalahkan lawan-lawan seperti Bahureksa, Gagak Ijo, hingga Lawa Ijo dan Sima Rodra. Mahesa Jenar ini merupakan representasi dari pepatah jawa “Sapa temen tinemu” atau dalam bahasa arab “Man Jadda Wa Jadda”, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kita harus percaya pada proses dan berpegang teguh pada perhitungan. Dengan demikian kita akan mencapai tujuan kita. Itulah alasan mengapa PSIS Semarang dijuluki Laskar Mahesa Jenar. Diharapkan penggawa PSIS Semarang atau Laskar Mahesa Jenar era sekarang dapat meniru tekad Mahesa Jenar yang kuat sehingga PSIS Semarang dapat mencapai tujuannya yakni juara.