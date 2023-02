SEBANYAK 5 penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United di Liga 1 2022-2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus puas berbagi poin usai ditahan imbang Serdadu Tridatu -julukan Bali United- dengan skor 1-1.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (10/2/2023) sore WIB. Satu gol Bali United lahir lewat aksi Jean Befolo Mbarga (79’), sementara satu gol Persib Bandung dicetak David Da Silva (88’).

Dengan hasil imbang itu, Persib Bandung gagal kembali ke puncak klasemen Liga 1 2022-2023. Lantas, apa sajakah penyebab Persib Bandung gagal kalahkan Bali United?

Berikut 5 Penyebab Persib Bandung Gagal Kalahkan Bali United di Liga 1 2022-2023

5. Lini Belakang Bali United Kukuh





Sejak awal pertandingan berlangsung, Persib Bandung mengambil inisiatif untuk bermain menyerang. Sejumlah peluang pun tercipta untuk skuad asuhan Luis Milla.

Sayangnya, peluang-peluang tersebut gagal berbuah gol. Hal itu dikarenakan lini belakang Bali United yang tampil kukuh di pertandingan ini.

4. Penyelesaian Akhir Persib Bandung





Selain kukuhnya lini belakang Bali United, Persib Bandung juga mengalami kendala lain. Meski tampil menyerang dan menciptakan peluang, nyatanya Marc Klok cs tak mampu mengkonversi peluang tersebut menjadi gol.

Hal itu disebabkan dengan penyelesaian akhir Persib Bandung yang dinilai kurang tajam dalam pertandingan ini. Bahkan Ciro Alves yang tengah dalam performa terbaik tak mampu melepaskan tembakan-tembakan berbahaya ke gawang Nadeo Argawinata.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

3. Persib Bandung Fokus Menyerang

Terlalu asyik menyerang juga menjadi faktor gagalnya Persib Bandung meraih kemenangan di pertandingan ini. Bagaimana tidak, gawang Teja Paku Alam harus dibobol Bali United yang sejak awal pertandingan minim peluang. Gol Jean Befolo Mbarga untuk Bali United pun tercipta lewat serangan balik. Mbarga mampu menuntaskan umpan manis dari Ricky Fajrin. 2. David Da Silva Kesulitan

Sejak awal pertandingan berlangsung, para pemain di lini belakang Bali United tampaknya memfokuskan penjagaan untuk sosok David Da Silva. Pasalnya, David Da Silva merupakan ujung tombak yang tak boleh dilepas. Hingga menjelang akhir pertandingan, David Da Silva tampak kesulitan lepas dari penjagaan. Namun, ia mampu mengkonversi peluang di menit-menit akhir setelah para pemain belakang Bali United kehilangan fokus usai unggul 1-0. 1. Bali United Lebih Efektif

Terakhir adalah serangan-serangan Bali United terlihat jauh lebih efektif ketimbang Persib Bandung. Stefano Cugurra selaku pelatih Serdadu Tridatu sukses memanfaatkan pemain-pemain cepatnya untuk melakukan serangan balik. Meski ditekan habis-habisan sepanjang laga, nyatanya Bali United mampu menciptakan peluang emas dan membahayakan gawang Teja Paku Alam. Tercatat, dari delapan tembakan yang dilesakkan para pemain Bali United, lima diantaranya mengarah ke gawang Persib Bandung. Sementara itu, Persib Bandung yang tampil dominan justru memiliki peluang lebih sedikit. Mereka tercatat melepaskan enam tembakan yang mana empat diantaranya mengarah ke gawang Nadeo Argawinata.