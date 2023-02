HASIL Bali United vs Persib Bandung di Liga 1 2022-2023 sudah diketahui. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- dan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- harus puas berbagi poin usai bermain sama kuat 1-1.

Laga tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Jumat (10/2/2023) sore WIB. Adalah Jean Befolo Mbarga pada menit ke-79 yang menjadi pencetak gol untuk Bali United, sementara satu gol Persib Bandung lahir lewat David Da Silva pada menit ke-88.

Dengan hasil ini, Persib Bandung gagal kembali ke puncak klasemen dengan menorehkan 46 poin dan terpaut satu angka dari PSM Makassar di puncak klasemen. Sementara itu, Bali United masih tertahan di peringkat keenam dengan koleksi 36 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim langsung mengambil inisiatif untuk tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Persib Bandung mendapat peluang emas pertama pada menit ke-13, sayang David Da Silva belum bisa memaksimalkan kemelut di depan gawang Bali United yang dikawal Nadeo Argawinata.

Persib Bandung terus memberikan tekanan ke Bali United. Akan tetapi, serangan yang dibangun tim besutan Luis Milla masih kurang efektif. Hingga menit ke-20, skor masih sama kuat 0-0.

Bali United bukan tanpa perlawanan, mereka mencoba untuk membangun serangan hingga akhirnya mendapat peluang pada menit ke-37. Berawal dari bola mati, umpan yang diberikan Eber Bessa masih belum mampu dimaksimalkan Novri Setiawan.

Menjelang menit akhir babak pertama tepatnya pada menit ke-44, David Da Silva memiliki peluang untuk membawa Persib Bandung unggul. Akan tetapi, ia gagal memanfaatkan bola rebound yang dilepaskan Beckham Putra.

Hingga akhirnya, tidak ada gol yang tercipta sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama usai. Skor pun masih sama kuat 0-0.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Bali United dan Persib Bandung sama-sama tampil dengan intensitas tinggi. Maung Bandung mampu mendominasi jalannya pertandingan namun sulit menjebol lini pertahanan Serdadu Tridatu.

Pada menit ke-56, Bali United hampir membuka keran gol lewat tembakan Yabes Roni. Sayangnya, tembakan tersebut masih mampu dihalau kiper Persib, Teja Paku Alam.

Kedua tim terus mencari celah dari masing-masing lawan dan saling jual beli serangan demi mencetak gol keunggulan. Namun, hingga memasuki menit ke-70 laga masih imbang 0-0.

Pada menit ke-79, Bali United sukses membuka keran gol lewat Privat Mbarga. Mbarga mampu menuntaskan umpat akurat dari Ricky Fajrin. Skor 1-0 untuk keunggulan Bali United.

Tak ingin menelan kekalahan, Persib Bandung mencoba merespons gol tersebut dengan melancarkan serangan demi serangan ke lini belakang Bali United. Sayangnya, upaya mereka masih belum berbuah hasil. Hingga akhirnya pada menit ke-88, Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. David Da Silva menjadi sosok penyelamat Maung Bandung usai melepas tembakan keras yang tak mampu ditahan Nadeo Argawinata. Skor pun imbang 1-1 hingga laga usai. Susunan Pemain Bali United vs Persib Bandung: Bali United (3-4-3): Nadeo Argawinata; Leonard Tupamahu, Wellington Carvalho, Ricky Fajrin; Ardi Idrus, Brwa Nouri, Hariono, Novri Setiawan; Yabes Roni (Irfan Jaya 65'), Privat Mbarga, Eber Bessa (Hendra Adi Bayauw 77'). Pelatih: Stefano Cugurra. Persib Bandung (3-4-3): Teja Pakualam; Nick Kuipers (Ferdiansyah 84'), Victor Igbonefo (Rezaldi Hehanusa 58'), Rachmat Irianto; Henhen Herdiana, Dedi Kusnandar (Abdul Aziz 70'), Marc Klok, Daisuke Sato; Beckham Putra (Ricky Kambuaya 58'), Ciro Alves (Ezra Walian 70'), David da Silva. Pelatih: Luis Milla.