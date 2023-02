ALFIN Tuasalamony siap kembalikan Persikabo 1973 ke jalur kemenangan saat hadapi Madura United. Laskar Padjajaran – julukan Persikabo 1973 – telah melalui 11 laga terakhir di Liga 1 2022-2023 tanpa meraih kemenangan.

Persikabo akan menjamu Madura United di Stadion Pakansari, Sabtu 11 Februari 2023 sore WIB. Sebagai tuan rumah, tentu Laskar Padjajaran patut menyasar hasil maksimal.

Alfin Tuasalamony berbicara dalam konferensi pers jelang laga. Dia berharap agar tren buruk Persikabo untuk segera berakhir.

"Saya selalu kasih semangat dan mengatakan dalam sepak bola itu tidak mudah (untuk meraih kemenangan). Kami memang selalu bekerja keras, tetapi hasil tidak baik," tutur Alfin dalam jumpa pers sebelum laga pada Jumat (10/2/2023).

Alfin mengaku siap untuk memberikan kontribusi terbaiknya menjelang laga ini. Dia berharap untuk bisa membantu Persikabo kembali ke jalur kemenangan.

"Persiapan saya sendiri fisik dan mental strategi. Saya mewakili teman siap meraih hasil baik dalam laga besok. Insyaallah diberikan kemudahan," sambungnya. Pemain berusia 29 tahun ini baru bergabung dengan Persikabo dari RANS Nusantara FC pada akhir Januari 2023 lalu. Dia pun berbicara tentang proses adaptasinya, yang sejauh ini berjalan baik. "Dua laga, saya bersama tim berjalan dengan baik," pungkasnya.