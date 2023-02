PERSIKABO 1973 akan melakoni laga berat di lanjutan Liga 1 2022-2023 yakni kontra Madura United. Meski timnya tak diunggulkan, Aidil Sharin Sahak optimistis jika Laskar Padjajaran -julukan Persikabo 1973- bisa meraih poin penuh.

Laga antara Persikabo 1973 vs Madura United akan tersaji di Stadion Pakansari, Bogor, pada Sabtu (11/2/2023) pukul 17.00 WIB. Kemenangan tentunya menjadi target utama kedua tim di pertandingan tersebut.

Terlebih untuk Persikabo 1973, mereka wajib meraih poin penuh agar bisa menjauh dari zona merah dan beranjak dari papan bawah klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Kemenangan di laga kontra Madura United pun diyakini bisa menjadi titik balik kebangkitan Laskar Padjajaran.

Apalagi, Persikabo 1973 tengah terjerat dalam tren negatif. Yang mana, mereka belum meraih kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir hingga terdampar di peringkat ke-15 dengan koleksi 25 poin.

Untuk itu, Aidil Sharin Sahak mengatakan jika Persikabo 1973 wajib meraih kemenangan agar bisa keluar dari tren negatif tersebut. Ia juga mengatakan timnya akan berusaha lebih keras lagi ketimbang laga-laga sebelumnya.

"Kami harus meraih kemenangan. Insyaallah kami akan bekerja keras," kata Aidil Sharin dalam konferensi pers, Jumat (10/2/2023). Lebih lanjut, Aidil Sharin juga mengatakan setiap pertandingan yang dilakoni Persikabo 1973 sangatlah penting. Ia pun memberikan kepercayaan penuh kepada anak asuhnya, namun ia turut mengingatkan kalau Madura United merupakan lawan yang tak bisa dianggap remeh. "Saya pikir setiap pertandingan sangat penting. Saya tetap percaya dengan pemain. Kami bisa meraih tiga poin. Madura United ada tim bagus," pungkasnya.