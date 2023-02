BEK sayap Persija Jakarta, Rio Fahmi, mendapat peran baru dari Thomas Doll yakni mengisi gelandang sayap Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Meski ditempatkan di posisi yang bukan tempatnya, Rio Fahmi justru merasa makin nyaman.

Untuk diketahui, Rio Fahmi sebelumnya memiliki peran di bek sayap dengan skema empat pemain bertahan. Namun semenjak diasuh Thomas Doll, ia lebih sering ditempatkan sebagai gelandang sayap kanan dengan formasi 3-5-2.

Mendapat peran baru, Rio pun mengaku kalau awalnya hal tersebut sulit dilakukan dan menjadi tantangan baru bagi dirinya. Sebab menurutnya, peran sebagai gelandang sayap membutuhkan stamina ekstra lantaran harus membantu lini bertahan dan lini serang.

"Awalnya menjadi tantangan tersendiri. Sebab, di posisi sekarang harus memiliki stamina yang sangat bagus karena harus bertahan dan menyerang sama baiknya,” kata Rio Fahmi dilansir dari laman Persija, Jumat (10/2/2023).

Kendati begitu, kini Rio justru merasa nyaman dengan peran barunya dan bertekad untuk menjadi lebih baik lagi. Pasalnya, ia telah beradaptasi dengan sangat baik.

"Alhamdulillah saat ini saya sudah beradaptasi meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi yang pasti saya sudah nyaman dengan peran sekarang dan akan berusaha terus lebih baik lagi," lanjut Rio Fahmi. Sebelumnya, Rio Fahmi sempat kesulitan untuk mendapat tempat di skuad utama Persija Jakarta pada awal musim. Hal itu dikarenakan, ia baru pulih dari cedera dan rentan kambuh. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun itu mampu menunjukkan kualitasnya dan menjadi salah satu pilar penting bagi Thomas Doll di skuad Persija Jakarta. Tercatat, Rio Fahmi telah tampil di 19 laga dari 22 pertandingan yang telah dilakoni Macan Kemayoran.