WITAN Sulaeman mengungkap cerita soal pemilihan nomor punggungnya di Persija Jakarta. Sebelum memeutuskan mengenakan nomor jersey 78, Witan Sulaeman ternyata sempat terkena marah rekan setimnya di Persija, Syahrian Abimanyu, karena awalnya ingin mengenakan nomor punggung 8.

Sebagaimana diketahui, Witan Sulaeman resmi bergabung ke Persija Jakarta pada 31 Januari 2023. Bintang Timnas Indonesia itu dikontrak Persija selama 3,5 tahun.

Di Persija Jakarta, Witan memilih mengenakan nomor punggung 78. Ternyata, eks pemain AS Trencin itu sejatinya ingin mengenakan nomor 8 yang merupakan favoritnya.

BACA JUGA: Persija Jakarta Mau Lepas Cahya Supriadi ke TC Timnas Indonesia U-20 dengan Syarat, Shin Tae-yong Bilang Begini

Namun, keinginan Witan terhalang oleh rekan setimnya, yakni Syahrian Abimanyu, yang sudah lebih dahulu mengenakan nomor itu. Witan sendiri mengatakan bahwa dirinya sempat meminta izin Abimanyu untuk mengenakan nomor itu. Namun, dia malah kena omel Abimanyu.

BACA JUGA: Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares Jengkel Persija Jakarta dan Persib Bandung Diistimewakan PSSI

"Alasan saya pakai nomor 78 karena di tim, nomor 8 sudah dipakai Abi,” ujar Witan, dikutip dari channel Youtube Persija Jakarta, Jumat (10/2/2023),

“Bi, boleh enggak saya pakai nomor 8?” ujar Witan kala menceritakan dirinya meminta izin kepada Abimanyu untuk mengenakan nomor punggung 8.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Follow Berita Okezone di Google News

“Terus dia bilang, seperti marah ke saya, 'Oh yauda maaf, maaf bang (kalau engga boleh)', saya pura-pura gitu, ya jadinya saya pilih nomor sekarang (78)," sambungnya. “Tapi, ini hanya sekadar bercanda saja, siapa pun yang pakai nomor 8 saya tidak masalah karena juga saya pakai nomor 78 di klub sebelumya, di Trencin, jadi enggak masalah pakai nomor berapa pun," jelas Witan. Witan sendiri digaet Persija dari klub asal Slovakia, AS Trencin. Sebelumnya, Witan bermain selama enam bulan di klub tersebut dan mencatatkan 14 penampilan. Dari penampilannya itu, dia sukses membukukan empat gol. Namun di Persija, Witan belum melakoni laga debutnya. Persija sendiri terdekat akan berhadapan dengan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 2022-2023. Laga itu akan digelar pada Minggu, 12 Februari 2023 pukul 15.00 WIB.