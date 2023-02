ROMA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho pernah mengomentari kualitas permainan Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Menurut Mourinho, para pemain Timnas Indonesia harus bermain dengan penuh semangat dan kebanggaan jika mau tampil baik dan ternyata ucapan sang The Special One itu kini terbukti.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mulai memperlihatkan taringnya karena daya juang para pemain. Terbukti dengan keberhasilan Shin Tae-yong meloloskan skuad Garuda ke Piala Asia 2023.

Lalu Timnas Indonesia U-20 lolos ke Piala Asia U-20 2023 berkat daya juang Marselino Ferdinan dan kawan-kawan. Secara skill, para penggawa Timnas Indonesia memang tak begitu hebat ketimbang para lawan-lawan.

Akan tetapi, semangat dan kebanggaan membela Garuda di dada membuat Timnas Indonesia berhasil tampil apik dalam beberapa laga terakhir. Tim sekelas Curacao yang secara ranking berada di posisi 100 besar saja pernah dikalahkan Timnas Indonesia dua kali pada September 2022 lalu.

Tampaknya apa yang dikatakan Mourinho tentang Timnas Indonesia benar-benar ampuh. Sebagai pelatih kelas dunia, Mourinho mengetahui betul apa yang diperlukan Timnas Indonesia agar bisa bermain baik.

Pernyataan Mourinho tentang Timnas Indonesia itu diucapkannya pada 2013 silam. Pada saat itu, Mourinho yang masih menjadi pelatih Chelsea sengaja ke Tanah Air untuk bermain melawan tim Indonesia All Stars.

Dalam momen tersebut, Mourinho melihat kemampuan dari para penggawa Timnas Indonesia All Stars. Ia pun menilai para pemain Timnas Indonesia harus memiliki semangat yang tinggi jika memang tak memiliki banyak pemain yang mempunyai potensi spesial. β€œAndai (pemain) Indonesia tidak memiliki potensi yang spesial, bermain lah dengan penuh semangat dan kebanggaan,” ucap Jose Mourinho selepas laga Chelsea vs Indonesia All Stars, Senin (6/2/2023). Dalam laga uji coba jelang menghadapi musim yang baru itu, Chelsea memang memilih Indonesia sebagai destinasi untuk melakukan latihan. Chelsea pun membawa sejumlah pemain bintang mereka kala itu, seperti Eden Hazard, Romelu Lukaku, Demba Ba, Ramires, dan John Terry. Sementara Indonesia All Stars diperkuat oleh para pemain bintang Timnas Indonesia. Sebut saja seperti Kurnia Mega, Greg Nwokolo, Andik Vermansyah, Ahmad Bustomi dan lain-lain. Perbedaan kekuatan kedua tim pun terlihat jelas di laga tersebut. Di mana Indonesia All Stars terbantai 1-8 dari Chelsea di laga tersebut.