PENYEBAB Al Nassr Cuma bayar gaji Cristiano Ronaldo 10 persen akan Anda ketahui dalam artikel Okezone. Salah satu media Arab Saudi, Tasnim News memberikan kabar mengejutkan mengenai Cristiano Ronaldo dan Al Nassr.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gaji Cristiano Ronaldo hanya dibayarkan Al Nassr sebesar 10 persen saja dari kesepakatan awal. Ronaldo sendiri saat ini didapuk sebagai pemain dengan harga tertinggi dalam sejarah sepakbola dunia.

Bagaimana tidak, ia mendapat total gaji 200 juta dolar AS atau senilai Rp2,9 triliun. Yang mana, 75 juta dollar AS (Rp1,1 triliun) merupakan gajinya per musim, sementara 125 juta dolar AS (Rp1,8 triliun) didapatnya dari kontrak iklan.

Menariknya, dari laporan Tasnim News, Sabtu (4/2/2023), gaji Cristiano Ronaldo hanya dibayarkan Al Nassr senilai 10% alias 7,5 juta dolar AS (Rp111 miliar) per musimnya. Lantas bagaimana dengan sisa gaji peraih lima trofi Ballon dOr itu?

Dalam laporan Tasnim News, sisa gaji Cristiano Ronaldo di Al Nassr akan dibayar oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi. Diketahui, sisa jumlah gaji Ronaldo yang dibayarkan Dana Publik Arab Saudi mencapai angka 67,5 juta dolar AS (Rp1 triliun) per tahunnya.

Hal itu pun dilakukan lantaran Dana Investasi Publik Arab Saudi ingin Ronaldo untuk meningkatkan citra sepakbola Arab Saudi. Seperti diketahui, Arab Saudi saat ini tengah bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030.

Dengan begitu, mereka ingin Cristiano Ronaldo membangun citra yang baik soal sepakbola Arab Saudi. Yang mana, hal itu bertujuan untuk memenangkan dan bisa menjadi tuan rumah ajang empat tahunan tersebut. Sekadar menginformasikan, Dana Investasi Publik Arab Saudi juga merupakan pemilik dari klub kaya raya baru di Liga Inggris, Newcastle United. Konsorsium itu mempunyai aset yang sangat besar hingga berani mengambil keputusan untuk berinvestasi kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sendiri dikontrak Al Nassr selama 2,5 tahun. Artinya, eks bomber Manchester United akan berkarier di Liga Arab Saudi hingga Juni 2025 mendatang.